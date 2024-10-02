Борис Джонсон розсекретив справжню причину смерті королеви Єлизавети ІІ

Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон зустрічався із покійною королевою Єлизаветою II незадовго до її смерті у вересні 2022 року.

У межах своїх відвертих мемуарів, що готуються до публікації, які називаються "Звільнений" пан Джонсон пригадав свою останню зустріч з монархинею, заявивши, що знав про її стан вже більше року.

Борис Джонсон із дружиною Керрі / Фото: Associated Press

"Я вже рік чи більше знав, що королева має рак кісток, і її лікарі турбувалися, що будь-якої миті її стан може різко погіршитися", — написав він, цитує Daily Mail. "Вона здавалася блідою і згорбленішою, на руках і зап'ястях у неї були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін'єкцій".

Однак, незважаючи на свій стан, королева так само сяяла своїм гострим розумом на їхній останній зустрічі.

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Симптоми раку кісток включають постійний біль у кістках, який згодом посилюється і продовжується вночі, набряк та почервоніння кістки, слабкі кістки, які легше ламаються, та труднощі з рухом. Про те, що королева Єлизавета II мала труднощі з пересуванням публіці, регулярно повідомляли співробітники палацу.

Покійна королева померла у віці 96 років, 8 вересня 2022 року о 15:10. Королівська сім'я ніколи не підтверджувала діагноз, поставлений покійній монархині, і в свідоцтві про смерть як причину було зазначено "старість".

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у другу річницю смерті монархині ми зібрали 12 несподіваних фактів про Єлизавету II.

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