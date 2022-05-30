Борис Джонсон та його дружина Керрі хрестили доньку на таємній церемонії

Борис Джонсон та його дружина Кері хрестили свою дочку Ромі у Вестмінстерському соборі в суботу.

Повідомляється, що хрещення п'ятимісячної доньки пари відбулося на приватній церемонії так само, як був охрещений її старший брат Вілфред у вересні 2020 року. У цьому ж абатстві у травні 2021 року відбулося вінчання Бориса та Керрі.

Ромі Айріс Шарлотта Джонсон народилася 9 грудня 2021 року у лікарні Університетського коледжу Лондона. Малечі дали красиве ім'я Ромі, його значення пізніше Керрі пояснила публіці так:

Борис Джонсон та Керрі Саймондс / Фото: Associated Press

"Ромі на честь моєї тітки Розмарі. Айріс у перекладі з грецької означає веселка. Шарлотта (на честь покійної мами Бориса), за якою ми так сумуємо".

Нагадаємо, до народження дочки 2021 року у місіс Джонсон стався викидень, який, за її словами, розбив її серце, перш ніж вона завагітніла Ромі. Коли вона оголосила про вагітність минулого року, вона сказала, що вони з чоловіком сподіваються, що дитина народиться на Різдво. І назвала цю дитину "райдужною". Це термін, даний дитині, яка народилася після викидня, мертвонародження або неонатальної смерті.

Борис Джонсон та Керрі Саймондс / Фото: Associated Press

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