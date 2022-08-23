Борис Джонсон задоволений: резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії прикрасили синьо-жовтими квітами (фото)

У Лондоні Даунінг-стріт, 10 прикрасили квітковою композицією національних кольорів України.
Напередодні Дня Незалежності України, у День Державного прапора України, вхід до офіційної резиденції прем'єр-міністра Бориса Джонсона на Даунінг-стріт, 10 у Лондоні прикрасили квітами в кольорах українського прапора – синьо-жовтими. Таким чином голова британського уряду вчергове продемонстрував свою підтримку українському народу.
Фотографи зазнімкували, як флористи прикрашали будівлю жовтими соняшниками, синіми гортензіями і дельфініумами.
Сфотографували вони і Бориса Джонсона, який вийшов помилуватися синьо-жовтою композицією. Йому вона дуже сподобалася.
Він був одягнений у чорний костюм, до піджака якого прикріпив значок у вигляді британського та українського прапорів.
Джонсон також зробив світлину на згадку разом із командою флористів, які прикрашали вхід до будівлі.
Нагадаємо, папараці вдалося зробити кілька фотографій прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у відпустці із дружиною Керрі. Подружжя проводило канікули у Греції.
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