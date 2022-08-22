Борис у шортах, а Керрі у червоному купальнику: Джонсони ніжилися на яхті у Греції

Папараці вдалося зробити ще кілька фотографій прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у відпустці із дружиною Керрі. Подружжя проводило канікули у Греції.

Раніше ми показували, як Джонсона у чорних шортах та з голим торсом сфотографували на пляжі. 58-річний політик насолоджувався відпочинком з дружиною та дітьми і не хвилювався на рахунок того, що його впізнають і фотографуватимуть на смартфони.

Пізніше видання Daily Mail опублікувало знімки, на яких видно, як Борис і Керрі Джонсони сходять із розкішного човна на острові Евія в Середземному морі, насолоджуючись другою літньою відпусткою.

Керрі була в червоному суцільному купальнику та коротких джинсових шортах, продемонструвавши гарну фігуру. Взута дружина Джонсона була в золоті мюлі на пласкій підошві. А Борис був в тих самих чорних шортах та у білій футболці.

Борис та Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Відпустка у пари завершилася, і Джонсони вже повернулися до Великої Британії. Політик планує відновити роботу на Даунінг-стріт № 10 і працюватиме доти, доки 5 вересня не буде оголошено ім'я нового прем'єр-міністра.

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