Борис у шортах, а Керрі у червоному купальнику: Джонсони ніжилися на яхті у Греції

Папараці вдалося зробити ще кілька фотографій прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у відпустці із дружиною Керрі. Подружжя проводило канікули у Греції.
Раніше ми показували, як Джонсона у чорних шортах та з голим торсом сфотографували на пляжі. 58-річний політик насолоджувався відпочинком з дружиною та дітьми і не хвилювався на рахунок того, що його впізнають і фотографуватимуть на смартфони.
Пізніше видання Daily Mail опублікувало знімки, на яких видно, як Борис і Керрі Джонсони сходять із розкішного човна на острові Евія в Середземному морі, насолоджуючись другою літньою відпусткою.
Керрі була в червоному суцільному купальнику та коротких джинсових шортах, продемонструвавши гарну фігуру. Взута дружина Джонсона була в золоті мюлі на пласкій підошві. А Борис був в тих самих чорних шортах та у білій футболці.
Відпустка у пари завершилася, і Джонсони вже повернулися до Великої Британії. Політик планує відновити роботу на Даунінг-стріт № 10 і працюватиме доти, доки 5 вересня не буде оголошено ім'я нового прем'єр-міністра.
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