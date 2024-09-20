Бороду збривати не поспішає: принц Вільям з'явився на заході в Абердіні

Принц Вільям відвідав з візитом Абердін. Там принц Уельський взяв участь у низці заходів, покликаних відзначити роботу сектору допомоги безпритульним у місті.

Спадкоємець британського трона відвідав офіс благодійної організації Shelter Scotland, де він дізнався більше про послуги, які вони пропонують, підтримуючи людей, які залишилися без дому або перебувають на межі втрати даху над головою, а також зустрівшись з тими, кому вони допомогли.

Потім Вільям завітав на благодійний прийом, щоб висловити вдячність безпритульним Абердіна і зустрітися з представниками коаліції Homewards Aberdeen.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Під час зустрічі принц Уельський говорив, що натхненний людьми, які самі пережили досвід безпритульності та прийшли до цього сектору для того, щоб допомагати іншим.

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Королівські шанувальники були вражені, що принц Вільям все ще не зголив свою бороду, з якою вперше з'явився на публіці у серпні, коли разом із дружиною Кейт записав відео для олімпійської збірної ВеликоїбБританії, вітаючи їх із чудовою командною роботою на Олімпіалі 2024 року в Парижі.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Пізніше Вільям мав ще кілька виходів з бородою. Журналісти почали порівнювати його новий образ із фотографіями його батька короля Чарльза в молоді роки, коли той теж носив бороду. Цікаво, як довго Вільям її носитиме, адже деякі кажуть, що він наслідує свого молодшого брата Гаррі.

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