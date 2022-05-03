Боротьба за котедж: принц Ендрю незадоволений бажанням Кейт та Вільяма переїхати до Віндзора

Вчора стало відомо, що герцог та герцогиня Кембриджські планують у найближчі кілька місяців переїзд до Віндзора.

Ми вже розповідали, що королівська пара придивляється до котеджу Adelaide Cottage – це власність королівської родини, розташований він лише за 10 хвилин ходьби від резиденції королеви у Віндзорі.

Кейт та Вільям / Associated Press

Колись цей будинок розглядався для молодят – принца Гаррі та Меган Маркл. Тепер його розглядають для своєї великої родини подружжя Кембриджських. Видання Daily Mail пише, що син королеви – принц Ендрю, який живе поблизу в Королівській ложі, вже давно доглядає цей будинок і хотів би, щоб там жила його молодша дочка принцеса Євгенія з чоловіком Джеком (у Джека сьогодні, до речі, день народження, йому виповнилося 36 років) та їх сином Августом. Зараз сім'я живе у Фрогмор хаусі, резиденції, яка належить Гаррі та Меган і яку вони передали у тимчасове користування принцесі Йоркській.

Коли Сассекси прилітали минулого місяця відвідати королеву Єлизавету II, вони залишилися на ніч у Фрогморі з принцесою Євгенією та її сім'єю. Так само і Євгенія гостювала у Гаррі в США, коли прилітала на Суперкубок. Кажуть, батько принцеси Євгенії до останнього намагався зберегти Adelaide Cottage для дочки.

Принцеса Євгенія / Getty Images

Нагадаємо, ще минулого року з'явилася інформація про те, що Кейт та Вільям хочуть перебратися ближче до королеви Єлизавети II. Минулого місяця принц Джордж відвідував одну з місцевих шкіл, у нього був пробний урок. Діти Кембриджів у зв'язку з переїздом мають перейти до іншої школи. Пара хоче ростити дітей у сільській місцевості та бути ближче до природи.

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Котедж Adelaide, розташований в самому серці приватного королівського парку Crown Estate площею 655 акрів, був побудований 1831 року, як дім для дружини Вільгельма IV, королеви Аделаїди Саксен-Майнінгенської. Також відомо, що це був улюблений будинок королеви Вікторії, оскільки вона там часто снідала.

Проте найвідомішим колишнім резидентом був колишній кавалер покійної принцеси Маргарет, капітан Пітер Таунсенд, чий роман із сестрою королеви викликав національний скандал.

Принцеса Маргарет та Пітер Таунсенд / Associated Press

2015 року у котеджі було проведено капітальний ремонт, а це означає, що Кембриджам не доведеться викладати мільйони на реконструкцію будинку. Котедж має сім закритих входів та виходів до Віндзорського замку, тому сім'я може приходити та йти у відносній конфіденційності. Оголошення про плани Кембріджів очікується найближчими тижнями.

Кейт та Вільям / Getty Images

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