ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Борис Джонсон і його дружина Керрі сходили на майстер-клас із гончарства, а потім до пабу

Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії показала, як відсвяткувала день народження.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Борис і Керрі Джонсони / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон — дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — 17 березня святкувала день народження, їй виповнилося 38 років. Як минув цей день, вона показала у своєму Instagram.

Разом із чоловіком Керрі вирушила на майстер-клас із гончарства і зліпила якісь глиняні вироби. А потім вони відвідали паб, де випили пива.

«Мені 38! Спасибі за всі такі добрі привітання з днем народження. У мене був прекрасний день. Мої діти розбудили мене, наспівуючи „З днем народження“ біля мого ліжка.

Потім ми так весело провели ранок, роблячи горщики, вази і тарілки… А потім чудовий день у пабі. Немає нічого кращого, ніж кухоль пива і яйця по-шотландськи на сонечку. Блаженство.

А тепер пора влаштувати кухонну дискотеку з дітьми», — написала дружина Бориса під фото.

Зазначимо, Керрі та Борис Джонсони виховують чотирьох дітей: 6-річного Вілфреда, 5-річну Ромі, 2,5-річного Френка і 10-місячну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони живуть у заміському особняку Брайтвелл-Менор.

Раніше, нагадаємо, Керрі Джонсон із чоловіком Борисом і молодшою донькою провела відпустку на Кайманових островах.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie