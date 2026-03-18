Борис Джонсон і його дружина Керрі сходили на майстер-клас із гончарства, а потім до пабу

Борис і Керрі Джонсони / © Instagram Керрі Джонсон

Реклама

Керрі Джонсон — дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — 17 березня святкувала день народження, їй виповнилося 38 років. Як минув цей день, вона показала у своєму Instagram.

Разом із чоловіком Керрі вирушила на майстер-клас із гончарства і зліпила якісь глиняні вироби. А потім вони відвідали паб, де випили пива.

«Мені 38! Спасибі за всі такі добрі привітання з днем народження. У мене був прекрасний день. Мої діти розбудили мене, наспівуючи „З днем народження“ біля мого ліжка.

Реклама

Потім ми так весело провели ранок, роблячи горщики, вази і тарілки… А потім чудовий день у пабі. Немає нічого кращого, ніж кухоль пива і яйця по-шотландськи на сонечку. Блаженство.

А тепер пора влаштувати кухонну дискотеку з дітьми», — написала дружина Бориса під фото.

Зазначимо, Керрі та Борис Джонсони виховують чотирьох дітей: 6-річного Вілфреда, 5-річну Ромі, 2,5-річного Френка і 10-місячну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони живуть у заміському особняку Брайтвелл-Менор.

Раніше, нагадаємо, Керрі Джонсон із чоловіком Борисом і молодшою донькою провела відпустку на Кайманових островах.