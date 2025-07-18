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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
185
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1 хв

Босоніж і в розстебнутій сукні: рідкісне пляжне фото княгині Грейс Келлі

Грейс Келлі була дружиною князя Монако Реньє III та 10-ю княгинею Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Грейс Келлі

Грейс Келлі / © Getty Images

Вона була культовою особистістю свого часу та привертала увагу фотографів з усього світу. Але якщо зробити фотографії Грейс Келлі під час виконання нею князівських обов’язків було відносно легко, то такі кадри з приватного життя були в ті роки буквально на вагу золота.

У якому році було зроблено цей знімок — невідомо. Зазнімкована княгиня Грейс була на пляжі, вона одягнена в коротку сукню-сорочку без рукавів, на подолі якої було розстебнуто кілька ґудзиків. На голові у Келлі капелюх з широкими крисами і чорні великі окуляри від сонця на обличчі, стоїть княгиня на причалі босоніж.

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас добірку фотографій і показували, який вигляд мають вінценосні дами в купальниках.

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