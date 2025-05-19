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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1732
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1 хв

Босоніж і з букетом квітів: Меган Маркл поділилася милим відео в блогу

Меган Маркл поділилася новим відео у Instagram, показавши, як зазвичай проводить вихідний день.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Ролик було опубліковано герцогинею у неділю. У відео дружина принца Гаррі збирає букети гарних квітів у своєму саду, робить із них букети, нюхає та ставить у вазу, перш ніж винести на вулицю.

Меган ділиться підписом: «Щасливої неділі, друзі», а також емодзі у вигляді букету квітів.

Меган вже неодноразово показували, як насолоджується квітучим садом, а також, як збирає фрукти та ягоди у своєму саду в їхньому будинку в Монтесіто. Герцогиня любить проводити час на свіжому повітрі.

Сьогодні, до речі, 19 травня, Меган та Гаррі святкують сьому річницю від дня свого весілля. А ми зібрали для вас 20 цікавих фактів про стосунки цієї пари.

Меган і Гаррі у день їхнього весілля 2018 року / © Associated Press

Меган і Гаррі у день їхнього весілля 2018 року / © Associated Press

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