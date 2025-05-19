- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1732
- Час на прочитання
- 1 хв
Босоніж і з букетом квітів: Меган Маркл поділилася милим відео в блогу
Меган Маркл поділилася новим відео у Instagram, показавши, як зазвичай проводить вихідний день.
Ролик було опубліковано герцогинею у неділю. У відео дружина принца Гаррі збирає букети гарних квітів у своєму саду, робить із них букети, нюхає та ставить у вазу, перш ніж винести на вулицю.
Меган ділиться підписом: «Щасливої неділі, друзі», а також емодзі у вигляді букету квітів.
Меган вже неодноразово показували, як насолоджується квітучим садом, а також, як збирає фрукти та ягоди у своєму саду в їхньому будинку в Монтесіто. Герцогиня любить проводити час на свіжому повітрі.
Сьогодні, до речі, 19 травня, Меган та Гаррі святкують сьому річницю від дня свого весілля. А ми зібрали для вас 20 цікавих фактів про стосунки цієї пари.