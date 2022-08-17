Босоніжки від Кароль і сукня від Каменських: українські зірки передали свої речі на благодійний аукціон у Канаді

Відомі українці беруть участь у благодійному аукціоні, отримані кошти від якого передадуть нашим захисникам.

Відомі українці візьмуть участь у першому міжнародному благодійному онлайн-аукціоні, який організовує канадська благодійна організація "Second Front Ukraine Foundation" з Торонто.

Серед лотів боксерські рукавички з автографом Віталія Кличка, ексклюзивні босоніжки від Тіни Кароль, жовта сукня Насті Каменських, борцівське трико Олімпійського чемпіона Жана Беленюка, капелюх Сергія Бабкіна, вишиванка Юрія Горбунова, унікальний вініл та худі від ONUKA, статуетка музичної премії YUNA, футболка з автографом DakhaBrakha, улюблене каченя найвідомішого сапера України пса Патрона та багато інших. Всього буде представлено 31 лот від відомих українців, а їх початкова вартість становитиме від $100 до $500.

Боксерські рукавички Віталія Кличка

Босоніжки Тіни Кароль

Сукня Насті Каменських

Сукня Насті Каменських

Борцівське трико Жана Беленюка

Капелюх Сергія Бабкіна

Вишиванка Юрія Горбунова

Вишиванка Юрія Горбунова

Гумова качка пса Патрона

Зірки на своїх сторінках в Instagram записали відеозапрошення до участі в аукціоні.

Торги відбуваються від 15 до 23 серпня, а зібрані кошти будуть направлені на допомогу 93-й бригаді "Холодний Яр", для якої запланована закупівля станцій супутникового зв’язку Starlink та індустріальних квадрокоптерів DJI.

Унікальний для України та Канади благодійний аукціон "Другого фронту" заради перемоги України став можливим завдяки співпраці волонтерів із різних провінцій Канади з музикантами, акторами, телеведучими та спортсменами світового рівня. Волонтерами та діячами культури України зібрано 31 лот, щоб до 23 серпня цього року зібрати від 50 тис. канадських доларів.

Аукціон стартував 15 серпня о 19:00 за київським часом. Ставки приймаються до 23 серпня на онлайн-платформі у режимі реального часу. Кожен, хто бажає долучитися та допомогти Україні, може робити ставки на улюблені лоти та боротися за них з українцями Канади, США та України.

10 лотів будуть розіграні на офіційному закритті аукціону в Торонто 23 серпня. Ведучим офіційного закриття аукціону виступить український ведучий Володимир Остапчук. Для українців, які робитимуть ставки у режимі онлайн, організатори проведуть трансляцію наживо на YouTube.

Читайте також: