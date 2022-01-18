Ботокс не робить: королева Максима показала своє обличчя великим планом під час ранкової пробіжки

Ботокс не робить: королева Максима показала своє обличчя великим планом під час ранкової пробіжки

50-річна королева Нідерландів попри зморшки на лобі все одно має чудовий вигляд.

Максима опублікувала кілька особистих фотографій у королівському акаунті в Instagram на честь Blue Monday. Сумний понеділок — назва для позначення "найдепресивнішого дня року", який припадає на понеділок останнього повного тижня січня. Термін Blue Monday був запроваджений британським психологом Кліфом Арналлом 2005 року.

Королева вирішила продемонструвати публіці, що цього дня активно займалася спортом – бігала у лісі разом зі своїм цуценям Мамбо.

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"Вправи корисні для вашого фізичного, але також і для вашого психічного здоров'я, особливо якщо ви можете робити це на вулиці. Сьогодні, синій понеділок, я здійсню довгу прогулянку. Ви теж?" – написала Максима у підписі до фото.

Королева Максима також зазначила у своєму повідомленні організацію з охорони психічного здоров'я MIND, яка закликає громадськість вийти на пробіжку чи прогулянку у Синій понеділок.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Associated Press

До речі, пробіжка буде корисною будь-якого дня тижня, активний спосіб життя не тільки сприятливо впливає на ваше здоров'я, але й підвищує настрій.

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