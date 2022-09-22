Боягузливо "підібгавши хвоста": чому Путін втік з Москви після оголошення про мобілізацію

Російський диктатор вважає за краще пережити "важкі часи" далеко від столиці. Саме з цієї причини він переніс вихід в ефір свого вчорашнього звернення, яке мало вийти на день раніше. Для того, щоб якнайшвидше виїхати.

Передісторію про те, як Путін намагався зображати хворого та кашляв під час запису цього звернення, ми вже розповідали.

Телеграм-канал Generall SVR опублікував подробиці всього, що відбувалося напередодні запису відео та розповів про те, що сталося потім.

"Все путінське оточення знає наскільки Путін боягузливий і вони, як і ми, оцінили проблеми зі здоров'ям президента, що раптово виникли, під час запису ефіру у вівторок увечері як симуляцію. Путін злякався реакції російського суспільства на своє звернення з оголошенням мобілізації і категорично не захотів після публікації цього відеозвернення залишатиметься в Москві. Вилітати вночі в інший регіон, коли у нього на середу призначений візит до Великого Новгорода було б дивно, і він вирішив піти на хитрість, переніс запис і відповідно публікацію звернення, нібито за рекомендацією лікарів. Зранку він вже поїхав до Великого Новгорода, залишаючи Москву переживати події без нього", — пише канал.

Путін / Фото: Associated Press

Відомо, що резиденції Путіна на Валдаї та в Сочі – це два місця, де диктатор зазвичай полюбляє, як пише канал "перечекати смуту". Так було під час протестів узимку 2021 року, так відбувається і зараз, у вересні 2022-го після оголошення часткової мобілізації.

Російський народ, щоправда, поки що не підозрює про те, наскільки боягузливий їхній президент, чого не скажеш про оточення "фюрера".

Чому ж Путін боїться можливих "хвилювань" та масових протестів у суспільстві?

"Мобілізувати планується до кінця року 500 тисяч і до березня наступного року ще 500 тисяч осіб! Загальна оцінка втрат до березня наступного року близько 300 тисяч вбитими і пораненими, ці цифри зафіксовані у планах та доповідях президенту на підставі яких він ухвалював рішення", — пише канал.

Ну і насамкінець, варто нагадати, що протести в Москві та інших великих містах Росії вже почалися ще вчора. Не такі масові поки що, але все може змінитися. Кажуть, заходи щодо забезпечення мобілізації планують найжорсткіші, із забороною пересування навіть країною, із залученням сил МВС та Россгвардії, із блокуванням банківських рахунків чоловіків, що ухиляються від мобілізації.

Протести у Росії / Фото: Associated Press

Протести у Росії / Фото: Associated Press

Протести у Росії / Фото: Associated Press