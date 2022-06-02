Боже, бережи королеву: 69 років тому Єлизавета II зійшла на престол

Боже, бережи королеву: 69 років тому Єлизавета II зійшла на престол

Сьогодні виповнюється 69 років від дня коронації британської королеви Єлизавети II.

На початку 1952 року принцеса Єлизавета і її чоловік принц Філіп вирушили з туром країнами Співдружності, який був перерваний новиною про смерть короля Георга VI – батька Єлизавети.

Король Георг VI і королева Єлизавета-Боуз Лайон / Фото: Associated Press

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Про смерть батька Єлизавета дізналася, коли перебувала в Кенії на відпочинку. Король Георг VI помер 6 лютого, а 8 лютого 1952 року, Єлизавета в супроводі свого чоловіка Філіпа, склала присягу Таємної ради і підписала клятву престолоуспадкування. Через годину герольдмейстер офіційно оголосив про її вступ на престол з балкона Сент-Джеймсського палацу зі словами "Боже, бережи королеву!" всі прапори Лондона, приспущені після смерті короля, одночасно піднялися вгору на честь нової королеви Великої Британії.

Коронація королеви Єлизавети II - 2 червня 1953 року, Вестмінстерське абатство / Фото: Associated Press

Церемонія коронації Єлизавети ІІ відбулася у Вестмінстерському абатстві 2 червня 1953 року. Це була перша коронація британського монарха, яка транслювалася на телебаченні. Її показували у прямому ефірі, переглянуло церемонію 27 мільйонів осіб.

Коронація королеви Єлизавети II - 2 червня 1953 року, Вестмінстерське абатство / Фото: Associated Press

Вбрання для коронації королеви було створене модельєром королівської сім'ї Норманом Гартнеллом. Сукня із білого атласу була прикрашена вишитими вручну квітами і рослинами - національними емблемами Сполученого Королівства і країн Співдружності. Над її створенням дизайнер працював пів року.

Коронація королеви Єлизавети II - 2 червня 1953 року, Вестмінстерське абатство / Фото: Associated Press

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2 червня 1953 року в Лондоні була дощова погода, однак це не завадило британцям вийти на вулиці, щоб побачити святкову процесію. Напередодні коронації до столиці Британії прибула величезна кількість туристів.

Вранці 2 червня 1953 року Єлизавета II і герцог Единбурзький проїхали від Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства на Золотий парадній кареті, запряженій вісімкою сірих коней. А урочисту службу в абатстві проводив архієпископ Кентерберійський, духовний очільник англіканської церкви.

Коронація королеви Єлизавети II - 2 червня 1953 року, Вестмінстерське абатство / Фото: Associated Press

Через кілька місяців після коронації в листопаді 1953 - травні 1954 років королева здійснила шестимісячне турне державами Співдружності, британським колоніям та іншим країнам світу. Єлизавета II стала першою монархинею, яка відвідала Австралію і Нову Зеландію. У цьому турі Її Величність пройшла шлях у 43 618 кілометрів.

Коронація королеви Єлизавети II - 2 червня 1953 року, Вестмінстерське абатство / Фото: Associated Press

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Зазвичай у день сходження на престол - 6 лютого, Єлизавета II не проводить пишних урочистостей. Ця дата пов'язана у неї з особистим горем – смертю її батька, короля Георга VI. А ось у червні проводять парад Trooping the Colour, він приурочений і до коронації, і до святкування дня народження монархині.

Коронація королеви Єлизавети II - 2 червня 1953 року, Вестмінстерське абатство / Фото: Associated Press

Про те, як відбувалася коронація батька Єлизавети – короля Георга,12 травня 1937 року – читайте в нашому матеріалі.

Коронація королеви Єлизавети II (8 фото)

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