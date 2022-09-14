"Боже, я ненавиджу це": за перший тиждень правління король Чарльз III двічі вийшов вийшов з рівноваги на публіці

Перший тиждень на новій роботі завжди дуже нервовий та відповідальний. Особливо, якщо ти почав працювати королем Великої Британії.

В суботу, 10 вересня, старшого сина померлої королеви Єлизавети II було проголошено королем Чарльзом III. До виконання своїх обов'язків король долучився практично одразу. І, хоча на підготовку до вступу на посаду короля у Чарльза було достатньо, нагадаємо, він чекав своєї черги на престол довгих 70 років, схоже, поки у нового короля виходить не все.

Двічі за останні кілька днів Чарльз вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною цього стало письмове приладдя. Перший раз Чарльз вступив у протиборство з чорнильницею прямо на церемонії оголошення його королем і зазнав нищівного фіаско.

Чорнильниця і футляр із ручками весь час опинялися під рукою у короля, заважаючи йому поставити доленосний підпис. Врешті-решт Чарльз зі злістю відсунув чорнильницю, і можна було помітити, що в процесі боротьби з неї пролилося кілька крапель чорнила на килим. Але тут на підкріплення чорнильниці прийшов футляр з ручками, який буквально кинувся під руки королю, і йому довелося, відчайдушно жестикулюючи і строячи гримаси, покликати на допомогу секретаря, який забрав підставку з поля бою.

У вівторок ситуація повторилася ще в найгіршому варіанті. Король знаходиться в Північній Ірландії у своєму першому королівському турі як монарх. Все йшло добре, доки не виникла потреба знову щось підписати. І тут на Чарльза III знову чекало випробування.

Спочатку король підписав документ не тим числом, він написав 12 вересня, хоч церемонія відбувалася 13-го. Коли йому сказали, що сьогодні 13 число, він сказав: "О Боже, я записав не ту дату".

Його дружина, королева-консорт Камілла, досить різко сказала йому: "Ви підписали 12-те".

У цей час ситуація різко погіршилася, тому що з ручки почало текти чорнило. Король не просто засмутився — він розлютився: "О Боже, я ненавиджу це", — сказав він, передавши зіпсовану ручку Каміллі, руки якої теж забрудненилися чорнилом.

Мабуть, королівські обов'язки не такі прості, як думав Чарльз, і Його Величність має ще багато чого навчитися, щоб у будь-якій ситуації зберігати самовладання, як це робила його мати Королева Єлизавета II.

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