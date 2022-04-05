Бракує мільйона на зарплату хатнім робітницям: Роман Абрамович просить у друзів грошей у борг

Зізнайтеся, ви теж думали, що у кожного путінського олігарха обов'язково є якась заначка, яка допоможе йому пережити санкції та зберегти звичний спосіб життя хоч на перший час? У нас для вас чудові новини!

Грошей у путінських олігархів не залишилося, і вони, що називається, пішли світом із простягнутою рукою.

Як повідомило Page Six анонімне джерело, російський олігарх Роман Абрамович благає своїх голлівудських та американських впливових друзів позичити йому мільйон доларів, щоб утриматися на плаву, оскільки всі його активи заморожені.

Роман Абрамович / Getty Images

Колишній власник футбольного клубу «Челсі» Абрамович, чиї банківські рахунки в США та Великій Британії заморожені, відчайдушно просить позички у своїх відомих та впливових друзів, щоб виплатити зарплату персоналу. Як виявилося, лише зарплата працівників, що обслуговує рухоме та нерухоме майно олігарха, становить 750 000 доларів на тиждень.

Роман Абрамович / Getty Images

На вечірки Абрамовича, які він влаштовував на своїх яхтах та в розкішному маєтку на острові Сен-Бартс, приїжджало багато зірок Голлівуду, фінансистів з Волл-стріт та великих шишок зі світу технологій. Але тепер ці люди неготові позичити йому гроші.

Джерело повідомило, що «Роман просить деяких зі своїх найближчих впливових друзів позичити йому 1 мільйон доларів. Він каже, що ніколи не затримував заробітну плату своїм співробітникам, яка становить 750 000 доларів на тиждень, і оскільки його активи заморожені, він не може заплатити своїм людям».

Роман Абрамович / Getty Images



Він звернувся до голлівудського продюсера та режисера Бретта Ратнера та сім'ї Ротшильдів та до інших за грошима, але — хоч вони добрі друзі з Романом — не погодилися дати йому гроші, бо або у них їх немає готівкою, або їм нехрозуміло, які наслідки такої позики та наскільки це законно з погляду міжнародного права».

Ратнер відмовився від коментарів, із Ротшильдами зв'язатися не вдалося. Але те, що ні той, ні інший не дали грошей Абрамовичу, не викликає у неназваного джерела сумнівів.

Яхта Романа Абрамовича Eclipse / Getty Images

Сполучене Королівство та Європейський союз запровадили санкції проти Абрамовича, статки якого, за даними Bloomberg, становить 14,3 мільярда доларів, на початку березня після вторгнення Росії в Україну.

Потім активи Абрамовича були заморожені американськими хедж-фондами. Санкції також завадили Абрамовичу отримати прибуток від продажу футбольного клубу "Челсі" за 3 мільярди доларів.

Вілла Романа Абрамович на Сент-Бартс / Getty Images

Абрамович зараз робить все можливе, щоб зберегти свої активи на плаву, він навіть взяв участь у мирних переговорах, аби покласти край путінському вторгненню в Україну. Але й це йому не допомогло розморозити активи та отримати позику.

Читайте також: