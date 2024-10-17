Брат Діани зробив щире зізнання про принцесу Уельську: що він сказав

У випуску Good Morning Britain брат принцеси Діани розповів, що часто буває на могилі своєї сестри, яка загинула у віці 36 років у автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року та похована у родовому маєтку родини Спенсерів, Елторпі.

Принцеса Уельська похована на острові біля декоративного озера, відомого як The Round Oval, розташованому в саду Елторп-парку на території маєтку.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

"Минулого тижня один із її найближчих друзів дитинства приїхав і був на острові. І це було так приємно", — розповів Чарльз.

До місця упокою Діани можна дістатися тільки човном, і воно закрите для публіки, пише People. Раніше ми показували вам, який вигляд має це місце.

Острів на території Елторп-гауса, де похована принцеса Діана / Фото: Getty Images

"Я впевнений, що майже у кожного, хто дивиться цю програму, в якийсь момент у сім'ї була травма. І, як і всі інші, ви як би звикаєте до цього, але це ніколи не минає", — сказав Чарльз.

Принц Гаррі, молодший син Діани, писав у своїх мемуарах: "Колись на острові був міст, яким відвідувачі могли потрапити на острів, але пізніше його прибрали з міркувань безпеки. Міст прибрали, щоб забезпечити моїй матері усамітнення і не допустити вторгнення непроханих гостей", — писав Гаррі.

Чарльз Спенсер та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у житті Чарльза Спенсера зараз новий "захопливий" період. Його нова кохана подала до суду на його колишню дружину, з якою граф вирішив розлучитися цього літа.

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