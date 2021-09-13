Брат герцогині Кембриджської таємно одружився: опубліковано перше фото з весілля

Брат герцогині Кембриджської розповів, що зіграв таємне весілля зі своєю нареченою — француженкою Алізе Тевене.

34-річний хлопець опублікував в блогу одну фотографію з весілля в підпису під якою написав:

"Містер і місіс Міддлтони ❤ Вчора я одружився на коханні всього мого життя в оточенні родини, друзів і, звичайно ж, кількох собак в красивому селі комуни Борм-ле-Мімоза. Неможливо описати словами, наскільки я щасливий ❤", — свідчить підпис.

Наречена була в білій сукні з відкритими плечима, а наречений в білому піджаку і блакитній сорочці. На задньому фоні знімка, опублікованого в Instagram видно собак, яких також взяли на церемонію, що, втім, зовсім не дивно, адже і Джеймс і Алізе — завзяті собачники. Вони навіть познайомилися в закритому клубі "South Kensington Club", коли його собака Елла підійшла до Алізе, це було 2018 року.

Уже за рік Джеймс Міддлтон освідчився Алізе і подарував каблучку з сапфіром, і вона відповіла згодою. Їхнє весілля мало відбутися влітку 2020 року, але в березні з'явилася інформація про те, що воно переноситься через пандемію.

Невідомо, чи були присутні герцогиня Кембриджська з чоловіком принцом Вільямом і дітьми на весіллі. Оскільки церемонія була закритою і не публічною, фотографій немає. Але можна припустити, що старша сестра Джеймса, як і молодша Піппа Міддлтон, не могли пропустити це свято.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Джеймс і Алізе купили власний будинок і показали фото після переїзду.

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