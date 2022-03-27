Брат королеви, який повернув Орден Дружби Росії, відвідав панахиду з принцесою Анною

79-річний принц Майкл Кентський був присутній на заході разом із іншими родичами.

Двоюрідний брат королеви Великої Британії Єлизавети II – принц Майкл Кентський – вперше з'явився на публіці після інформації про те, що він вирішив повернути Орден Дружби Росії на тлі конфлікту в Україні.

Принц Майкл Кентський / Getty Images

Майкл Кентський 25 березня разом із дочкою королеви Єлизавети II — принцесою Анною — був присутній на панахиді за сером Майклом Освальдом у церкві Святого Климента Дейнса в Лондоні, Англія. Сер Майкл Освальд, який був радником із національних мисливських перегонів королеви Єлизавети II, помер у віці 86 років у квітні 2021 року.

Принцеса Анна / Getty Images

На панахиді також був присутній колишній чоловік герцогині Корнуольської – Ендрю Паркер Боулз.

Ендрю Паркер Боулз / Getty Images

Нагадаємо, 29 березня члени британської королівської сім'ї повинні зібратися на панахиду за принцем Філіпом, герцогом Единбурзьким. Чоловік Єлизавети II помер у квітні 2021 року у віці 99 років. Поки що присутність монархині на заході під питанням.

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