Брат королеви Єлизавети II – принц Майкл Кентський – повернув Орден Дружби, вручений йому Кремлем, після вторгнення Росії в Україну

Двоюрідний брат королеви Великої Британії Єлизавети II – принц Майкл Кентський повертає Орден Дружби Росії на фоні конфлікту в Україні.
Повідомляється, що принц Майкл Кентський повернув Орден Дружби, який йому вручив Кремль, після вторгнення Росії в Україну.
Ця новина була підтверджена у заяві, опублікованій у четвер, в ній йшлося: "Я можу підтвердити, що Його Королівська Високість принц Майкл Кентський повертає свій російський орден Дружби. Подальших коментарів не буде". Майклу була вручена нагорода, яка є однією з найвищих нагород Росії 2009 року від тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва, пише Hello!
Майкл Кентський має тісні зв'язки України з Росією, а через свою бабусю, велику княгиню Олену Володимирівну, він пов'язаний з останнім російським царем Миколою II.
Зазначимо, члени королівської сім'ї активно підтримують Україну після російського вторгнення минулого тижня, а королева Єлизавета II зробила "щедру" пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій.
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