Брат королеви Єлизавети II, який відмовився від російської нагороди, зібрався на пенсію

Брат королеви Єлизавети II, який відмовився від російської нагороди, зібрався на пенсію

Двоюрідний брат королеви Єлизавети II – принц Майкл Кентський та його дружина Марія Майкл Кентська вирішили залишити лави членів королівської родини, що працюють.

79-річний принц і 77-річна принцеса планують офіційно оголосити про своє рішення протягом кількох тижнів.

Оголошення буде зроблено за кілька місяців після того, як принц Майкл Кентський повернув Орден Дружби, який йому вручив Кремль. Рішення Майкл Кентський ухвалив після вторгнення Росії до України, повідомляє The Times.

Майклу було вручено нагороду, яка є однією з найвищих нагород Росії 2009 року від тодішнього президента Дмитра Медведєва. Але після того, як Росія жорстоко вторглася із війною на територію України, брат королеви вирішив повернути нагороду.

Принц Майкл Кентський / Фото: Associated Press

Майкл має тісні зв'язки з Росією, а через свою бабусю, велику княгиню Олену Володимирівну, він пов'язаний із останнім російським царем Миколою ІІ. Він був присутній на похороні сім'ї 1998 року, а також є покровителем організацій, тісно пов'язаних з Росією, таких як Російсько-Британська торгова палата та Фонд Святого Григорія.

4 липня Майкл Кентському виповниться 80 років. Разом із дружиною вони відвідували до 200 подій на рік, як члени королівської родини. Але зараз, мабуть, збираються піти на пенсію.

Принцеса Майкл Кентська довгий час зовсім не з'являлася на публіці, тому що спочатку хворіла на коронавірус, а потім отримала ускладнення у вигляді тромбозу і тривалий час лікувалася, перебуваючи у своєму будинку в палаці Кенсінгтон.

Востаннє на публіці пара з'являлася 3 червня, коли приїжджали на службу до собору Святого Павла на честь платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ.

Принц Майкл Кентський та його дружина Марія / Фото: Associated Press

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