Принц Лоран Бельгійський / © Associated Press

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Принц Лоран Бельгійський офіційно визнав повнолітнього сина, який народився до його одруження і якого він публічно не визнавав до минулого року.

У лютому принц юридично встановив батьківство щодо свого 26-річного сина Клемана Ванденкеркхове перед працівником органу цивільної реєстрації. Про це в середу повідомив бельгійський щотижневий журнал Soir Mag. Ванденкеркхове також був присутній і підписав документи, повідомило видання.

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Цей крок зробив Ванденкеркхове принцом, хоча не очікується, що він виконуватиме якісь королівські обов’язки. Також королівський палац Бельгії підтвердив виданню The New York Times, що принц Лоран юридично визнав своє батьківство щодо Ванденкеркхове, але відмовився від подальших коментарів, назвавши це приватною справою.

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Ванденкеркхове — син принца Лорана та Ірис Ванденкеркхове, більш відомої як Венді Ван Вантен, бельгійської моделі, співачки й акторки. Принц Лоран — молодший брат бельгійського монарха, короля Філіпа, який має ще трьох дітей зі своєю дружиною, принцесою Клер Бельгійською, з якою він одружився 2003 року.

Венді ван Вантен і принц Лоран, 1996 рік / © Getty Images

Згідно з положеннями королівського указу 2015 року, Ванденкеркхове отримує титул принца, але не матиме права претендувати на престол і не виконуватиме королівських обов’язків, оскільки людина може бути включена до порядку престолонаслідування лише в тому разі, якщо народилася у шлюбі, схваленому урядовим указом.

Венді ван Вантен з сином, 2013 рік / © Getty Images

У вересні минулого року принц Лоран заявив, що Ванденкеркхове є його біологічним сином.

«Цим оголошенням я визнаю, що є біологічним батьком Клемента Ванденкеркхове. Ми відкрито та чесно говорили про це останніми роками», — заявив принц Лоран. «Це оголошення ґрунтується на почутті розуміння та поваги до всіх причетних. Це результат спільних консультацій».

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Визнання дитини, батьківство щодо якої він протягом тривалого часу приховував, привернуло нову увагу до принца Лорана, якого через низку медійних скандалів та дипломатичних конфліктів прозвали prince maudit — «проклятим принцом».

Принц Лоран Бельгійський і Клеман Ванденкеркхове

У 2023 році він подав до суду на бельгійську державу, намагаючись отримати соціальні виплати, стверджуючи, що статус члена королівської родини можна прирівняти до самозайнятості. На той час він отримував щорічне державне утримання у розмірі 400 000 євро, хоча його адвокат заявляв, що три чверті цієї суми йшли на оплату персоналу та інші витрати. Суд частково погодився з ним і через два роки рекомендував бельгійським законодавцям розглянути можливість призначення йому державної пенсії, водночас відхиливши його аргумент, що королівські обов’язки є формою роботи.

До цього він ризикував втратити своє державне утримання після того, як у 2011 році проігнорував рекомендації уряду та здійснив поїздку до Демократичної Республіки Конго без дипломатичного супроводу. У 2018 році парламент Бельгії проголосував за скорочення його щорічного фінансування як покарання за участь у заході в посольстві Китаю у військовій формі без дозволу уряду.

Нагадаємо, що батько принца Лорана, король Альберт II, колишній монарх Бельгії, також був пов’язаний зі схожим скандало. 2020 року після тривалої судової боротьби, колишній король визнав, що результати ДНК-тесту підтвердили його біологічне батьківство щодо Дельфіни Бель, художниці, яка заявляла, що є його дочкою від позашлюбного зв’язку. Згодом вона стала принцесою Дельфіною Бельгійською і зараз часто з’являється з королівською родиною на публічних заходах.

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