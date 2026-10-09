Брат короля Чарльза домігся від поліції визнання незаконності ордерів, які дозволили провести обшук у його будинках

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

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Брат короля Чарльза III здобув першу перемогу в судовому позові проти поліції долини Темзи після того, як обидві сторони досягли угоди.

Згідно з угодою, досягнутою між колишнім герцогом Йоркським і поліцією долини Темзи, ордери на обшук, що дозволили поліцейським увійти до двох його об'єктів нерухомості на початку цього року, були незаконними. Суддя Високого суду виніс це рішення у четвер під час слухання, присвяченого законності дій поліції у рамках розслідування проти нього.

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Колишній принц Ендрю / © Getty Images

Угода стосується ордерів, які дозволили провести обшуки у його резиденції у Сандрінгемі та у Роял-Лодж, його колишній резиденції у Віндзорському замку. У цей час він проживає в Вуд-Фарм, одному з об'єктів великого приватного маєтку королівської родини, очікуючи завершення ремонту в Маш-Фарм, де, як очікується, він оселиться на постійне місце проживання, пише People.

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Поліція отримала ці ордери від Центрального кримінального суду, відомого як Олд-Бейлі, перш ніж заарештувати його у лютому за підозрою у неналежному виконанні службових обов'язків. Колишній герцог Йоркський, який заперечує будь-які правопорушення, звернувся до суду з проханням про судовий перегляд, щоб оскаржити дії влади.

Рішення судді означає новий поворот у справі після того, як адвокати Ендрю оскаржили законність обшуків та інформації, наданої суду для отримання ордерів. Поліція долини Темзи раніше стверджувала, що їхні дії були частиною розслідування, але досягнута з Високим судом угода тепер визнає незаконність цих ордерів на обшук.

Маш-фарм / © Getty Images

Судовий позов розгорівся після того, як Букінгемський палац цього тижня ясно дав зрозуміти, що не фінансуватиме позов Ендрю проти поліції долини Темзи. Колишній герцог отримує щорічну допомогу з власних коштів короля Чарльза III, але, як повідомляється, його попередили, що ці гроші не повинні використовуватися для фінансування судового розгляду. Таким чином, слухання у четвер є частиною спроби Ендрю оскаржити дії поліції та отримати доступ до деяких судових документів, пов'язаних із його справою.

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

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