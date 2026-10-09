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Брат короля Чарльза домігся від поліції визнання незаконності ордерів, які дозволили провести обшук у його будинках
Колишній принц Ендрю домігся від поліції визнання незаконності ордерів, які дозволили провести обшук у двох його об'єктах нерухомості у лютому 2026 року.
Брат короля Чарльза III здобув першу перемогу в судовому позові проти поліції долини Темзи після того, як обидві сторони досягли угоди.
Згідно з угодою, досягнутою між колишнім герцогом Йоркським і поліцією долини Темзи, ордери на обшук, що дозволили поліцейським увійти до двох його об'єктів нерухомості на початку цього року, були незаконними. Суддя Високого суду виніс це рішення у четвер під час слухання, присвяченого законності дій поліції у рамках розслідування проти нього.
Угода стосується ордерів, які дозволили провести обшуки у його резиденції у Сандрінгемі та у Роял-Лодж, його колишній резиденції у Віндзорському замку. У цей час він проживає в Вуд-Фарм, одному з об'єктів великого приватного маєтку королівської родини, очікуючи завершення ремонту в Маш-Фарм, де, як очікується, він оселиться на постійне місце проживання, пише People.
Поліція отримала ці ордери від Центрального кримінального суду, відомого як Олд-Бейлі, перш ніж заарештувати його у лютому за підозрою у неналежному виконанні службових обов'язків. Колишній герцог Йоркський, який заперечує будь-які правопорушення, звернувся до суду з проханням про судовий перегляд, щоб оскаржити дії влади.
Рішення судді означає новий поворот у справі після того, як адвокати Ендрю оскаржили законність обшуків та інформації, наданої суду для отримання ордерів. Поліція долини Темзи раніше стверджувала, що їхні дії були частиною розслідування, але досягнута з Високим судом угода тепер визнає незаконність цих ордерів на обшук.
Судовий позов розгорівся після того, як Букінгемський палац цього тижня ясно дав зрозуміти, що не фінансуватиме позов Ендрю проти поліції долини Темзи. Колишній герцог отримує щорічну допомогу з власних коштів короля Чарльза III, але, як повідомляється, його попередили, що ці гроші не повинні використовуватися для фінансування судового розгляду. Таким чином, слухання у четвер є частиною спроби Ендрю оскаржити дії поліції та отримати доступ до деяких судових документів, пов'язаних із його справою.