- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 2 хв
Брат короля Чарльза — Ендрю — буде позбавлений останнього звання, яке у нього залишилось
Лише через кілька днів після офіційної процедури позбавлення його титулів, включаючи титул «принца» та «герцога Йоркського», міністр оборони заявив, що існують плани позбавити Ендрю Маунтбеттена Віндзора ще одного останнього титулу.
Наразі британські міністри ведуть переговори про позбавлення Ендрю почесного звання віце-адмірала, яке йому було надано 2015 року в день його 55-річчя. Незважаючи на відмову від інших військових посад 2022 року, він зберіг своє звання віце-адмірала. Однак міністр оборони Джон Гілі припустив, що ситуація може змінитись.
Це звання — його останнє почесне військове звання після того, як 2022 року він був позбавлений інших звань, а 2025 року його позбавили ще кількох, включаючи звання Лицаря-командора Ордену Підв’язки.
У програмі ВВС Sunday Джон Гілі заявив, що його відомство «працює над позбавленням» Ендрю звання віце-адмірала. «Загалом уряд керувався рішеннями ухваленими королем», — сказав він. «У мене немає для вас новин з цього питання, але, як і у випадку з його віце-адміральським званням та званням, ми керуватимемося рішеннями короля», цитує його слова журнал Hello!.
Ендрю служив у Королівському флоті від 1979 до 2001 року, де він в основному працював пілотом вертольота на борту корабля HMS Invincible. За 22 роки служби у ВМС він також брав участь у Фолклендській війні 1982 року, де брав участь у створенні надзвичайно небезпечної пастки для ракет Exocet. Після виходу з ВМС 2001 року колишнього герцога Йоркського було нагороджено низкою військових нагород. 2022 року, після скандалу, пов’язаного з його дружбою з Джеффрі Епштейном і звинувачень Вірджинії Джуффре в сексуальному насильстві, він повернув їх назад.