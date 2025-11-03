Ендрю Маунтбеттен Віндзор / © Getty Images

Наразі британські міністри ведуть переговори про позбавлення Ендрю почесного звання віце-адмірала, яке йому було надано 2015 року в день його 55-річчя. Незважаючи на відмову від інших військових посад 2022 року, він зберіг своє звання віце-адмірала. Однак міністр оборони Джон Гілі припустив, що ситуація може змінитись.

Це звання — його останнє почесне військове звання після того, як 2022 року він був позбавлений інших звань, а 2025 року його позбавили ще кількох, включаючи звання Лицаря-командора Ордену Підв’язки.

Принц Ендрю / © Getty Images

У програмі ВВС Sunday Джон Гілі заявив, що його відомство «працює над позбавленням» Ендрю звання віце-адмірала. «Загалом уряд керувався рішеннями ухваленими королем», — сказав він. «У мене немає для вас новин з цього питання, але, як і у випадку з його віце-адміральським званням та званням, ми керуватимемося рішеннями короля», цитує його слова журнал Hello!.

Принц Ендрю в молодості / © Getty Images

Ендрю служив у Королівському флоті від 1979 до 2001 року, де він в основному працював пілотом вертольота на борту корабля HMS Invincible. За 22 роки служби у ВМС він також брав участь у Фолклендській війні 1982 року, де брав участь у створенні надзвичайно небезпечної пастки для ракет Exocet. Після виходу з ВМС 2001 року колишнього герцога Йоркського було нагороджено низкою військових нагород. 2022 року, після скандалу, пов’язаного з його дружбою з Джеффрі Епштейном і звинувачень Вірджинії Джуффре в сексуальному насильстві, він повернув їх назад.