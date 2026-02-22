- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 1 хв
Брат короля Чарльза — Ендрю може втратити своє місце в лінії наслідування престолу
Ендрю Маунтбаттен-Віндзор був заарештований у четвер, 19 лютого, у свій день народження, за підозрою у посадовому злочині.
Повідомляється, що британський уряд розглядає можливість внесення законопроєкту про виключення колишнього принца Ендрю Маунтбаттен-Віндзора з лінії королівського престолонаслідування, що запобіжить його можливе сходження на престол, повідомило ВВС через два дні після арешту брата короля Чарльза.
Вже відомо, що якщо такий законопроєкт буде внесено, це відбудеться після завершення поліцейського розслідування щодо 66-річного Ендрю.
Незважаючи на втрату королівських титулів, почестей та суспільної ролі 2025 року, Ендрю в даний час залишається у черзі на престол і посідає восьме місце.
Наразі поліція проводить розслідування щодо Ендрю за звинуваченням у тому, що він передавав конфіденційну інформацію покійному мільярдеру та засудженому за сексуальні злочини Джеффрі Епштейну, будучи торговим представником Великої Британії, посаду, яку він обіймав від 2001 до 2011 року.
