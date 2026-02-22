ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Брат короля Чарльза — Ендрю може втратити своє місце в лінії наслідування престолу

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор був заарештований у четвер, 19 лютого, у свій день народження, за підозрою у посадовому злочині.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Експринц Ендрю

Експринц Ендрю / © Associated Press

Повідомляється, що британський уряд розглядає можливість внесення законопроєкту про виключення колишнього принца Ендрю Маунтбаттен-Віндзора з лінії королівського престолонаслідування, що запобіжить його можливе сходження на престол, повідомило ВВС через два дні після арешту брата короля Чарльза.

Вже відомо, що якщо такий законопроєкт буде внесено, це відбудеться після завершення поліцейського розслідування щодо 66-річного Ендрю.

Колишній принц Ендрю в молодості / © Associated Press

Колишній принц Ендрю в молодості / © Associated Press

Незважаючи на втрату королівських титулів, почестей та суспільної ролі 2025 року, Ендрю в даний час залишається у черзі на престол і посідає восьме місце.

Наразі поліція проводить розслідування щодо Ендрю за звинуваченням у тому, що він передавав конфіденційну інформацію покійному мільярдеру та засудженому за сексуальні злочини Джеффрі Епштейну, будучи торговим представником Великої Британії, посаду, яку він обіймав від 2001 до 2011 року.

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор / © Associated Press

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, як сім'я найвідомішої жертви Епштейна відреагувала на арешт експринца Ендрю.

Експринц Ендрю та юна Вірджинія Джуффре / © Getty Images

Експринц Ендрю та юна Вірджинія Джуффре / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie