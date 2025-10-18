ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

Брат короля Чарльза III відмовився від своїх титулів: що про це відомо

Молодший брат короля Великої Британії оголосив, що більше не використовуватиме титул, пов’язаний з його герцогством та іншими почестями.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та принц Ендрю

Король Чарльз та принц Ендрю / © Getty Images

65-річний принц Ендрю — середній син королеви Єлизавети II та принца Філіпа — зробив заяву, якою поділився Букінгемський палац.

«Під час обговорення з королем, а також з членами моєї сім’ї і всього її оточення ми дійшли висновку, що звинувачення, що продовжуються, на мою адресу відволікають від роботи Його Величності і королівської сім’ї», — сказав він. «Я вирішив, як і завжди, поставити свій обов’язок перед сім’єю та країною на перше місце. Я залишаюся вірним своєму рішенню, прийнятому п’ять років тому, відсторонитися від суспільного життя. За згодою Його Величності ми вважаємо, що тепер я маю зробити ще один крок. Тому я більше не використовуватиму свій титул (герцога Йоркського) і наданих мені почестей. Як я вже говорив раніше, я рішуче заперечую висунуті проти мене звинувачення», — заявив принц Ендрю.

Принц Ендрю / © Associated Press

Принц Ендрю / © Associated Press

Зокрема, принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського, наданого йому його матір’ю, королевою Єлизаветою II, після його весілля з Сарою Фергюсон (яка згодом мала титул герцогині Йоркської) 1986 року. Він залишиться принцом, як син покійної монархині. Його колишня дружина тепер називатиметься Сара Фергюсон і більше не використовуватиме титул герцогиня Йоркська. Але це не торкнеться двох їхніх дочок — принцес Беатріс та Євгенії.

Цей крок було зроблено на тлі заголовків про причетність принца Ендрю до численних скандалів, зокрема і пов’язаних з відносинами Ендрю з опальним фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в сексуальній торгівлі неповнолітніми і педофілії.

Принц Ендрю та його дружина Сара Фергюсон / © Getty Images

Принц Ендрю та його дружина Сара Фергюсон / © Getty Images

Нагадаємо, 2022 року королева Єлизавета II позбавила принца Ендрю військових звань і патронажів після того, як він спробував відхилити позов про сексуальне насильство, поданий проти нього передбачуваною жертвою Епштейна — Вірджинією Джуффре. Він заперечував будь яку провину і в лютому 2022 року уклав із Джуффре позасудову угоду про виплату неназваної суми. У квітні 2025 року Вірджинія наклала на себе руки.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie