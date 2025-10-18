Брат короля Чарльза III відмовився від своїх титулів: що про це відомо

Король Чарльз та принц Ендрю / © Getty Images

Реклама

65-річний принц Ендрю — середній син королеви Єлизавети II та принца Філіпа — зробив заяву, якою поділився Букінгемський палац.

«Під час обговорення з королем, а також з членами моєї сім’ї і всього її оточення ми дійшли висновку, що звинувачення, що продовжуються, на мою адресу відволікають від роботи Його Величності і королівської сім’ї», — сказав він. «Я вирішив, як і завжди, поставити свій обов’язок перед сім’єю та країною на перше місце. Я залишаюся вірним своєму рішенню, прийнятому п’ять років тому, відсторонитися від суспільного життя. За згодою Його Величності ми вважаємо, що тепер я маю зробити ще один крок. Тому я більше не використовуватиму свій титул (герцога Йоркського) і наданих мені почестей. Як я вже говорив раніше, я рішуче заперечую висунуті проти мене звинувачення», — заявив принц Ендрю.

Принц Ендрю / © Associated Press

Зокрема, принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського, наданого йому його матір’ю, королевою Єлизаветою II, після його весілля з Сарою Фергюсон (яка згодом мала титул герцогині Йоркської) 1986 року. Він залишиться принцом, як син покійної монархині. Його колишня дружина тепер називатиметься Сара Фергюсон і більше не використовуватиме титул герцогиня Йоркська. Але це не торкнеться двох їхніх дочок — принцес Беатріс та Євгенії.

Реклама

Цей крок було зроблено на тлі заголовків про причетність принца Ендрю до численних скандалів, зокрема і пов’язаних з відносинами Ендрю з опальним фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в сексуальній торгівлі неповнолітніми і педофілії.

Принц Ендрю та його дружина Сара Фергюсон / © Getty Images

Нагадаємо, 2022 року королева Єлизавета II позбавила принца Ендрю військових звань і патронажів після того, як він спробував відхилити позов про сексуальне насильство, поданий проти нього передбачуваною жертвою Епштейна — Вірджинією Джуффре. Він заперечував будь яку провину і в лютому 2022 року уклав із Джуффре позасудову угоду про виплату неназваної суми. У квітні 2025 року Вірджинія наклала на себе руки.