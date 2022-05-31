Брат Меган Маркл назвав її лицеміркою і пояснив, що знову сталося

Зведений брат Меган Маркл — Томас Маркл-молодший розкритикував герцогиню Сассекську за піар, який вона влаштувала, приїхавши до школи в Техасі, а також звинуватив її вкотре в лицемірстві.

Раніше ми писали, що Меган приїздила до техаської школи в Увалді, де минулого тижня озброєний 18-річний хлопець вчинив стрілянину внаслідок якої загинуло багато учнів та кілька вчителів. Герцогиня відвідала школу як приватна особа, щоб вшанувати пам'ять загиблих і приїхала з охороною.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Брат Меган переконаний, що це було зроблено для піару. "Це найбайдужіша річ, яку я бачив у своєму житті", сказав Том у відео, опублікованому на Daily Mail. При цьому додав, що герцогиня завітала до місця трагедії у супроводі камер, але не знайшла можливості зв'язатися з батьком, який, як пишуть ЗМІ, пережив інсульт.

Батько Меган – Томас Маркл – був виписаний зі шпиталю до Сан-Дієго, у Каліфорнії через п'ять днів, проведених там. Раніше деякі ЗМІ писали, що Меган планує помиритися з батьком і зв'язалася з ним, дізнавшись, що сталося. Але її брат стверджує, що це брехня.

У розмові з Деном Вуттоном у програмі GB News Томас-молодший сказав, що його батько був розчарований, оскільки планував поїхати до Великої Британії на святкування ювілею королеви, але тепер не може це зробити через те, що він має довгий шлях реабілітації. А також заявив, що Меган не намагалася зв'язатися із ним чи з їхнім батьком після інциденту.

"Я не знаю, які у неї плани, але вони абсолютно невірні. Це найбайдужіше, що я бачив у своєму житті. Вона просто намагається мати кращий вигляд, ніж є насправді", — вважає Том.

Томас Маркл-молодший / Фото: Getty Images

Чоловік також розповів, що сам зараз дбає про батька. "Вона взагалі не намагалася зв'язатися з ним. У нього той самий номер телефону, що завжди", — запевняє Томас.

Тим часом Меган і принц Гаррі готуються разом із дітьми вирушити до Великої Британії. Це буде їхня перша сімейна подорож до Сполученого Королівства. Їдуть вони для того, щоб відсвяткувати платиновий ювілей королеви Єлизавети ІІ.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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