Брат Меган Маркл заявив у поліцію на їхнього батька Томаса Маркла: причина шокує

Меган і Томас Маркл / © Associated Press

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Передбачається, що батько Меган Маркл, 82-річний Томас, зберігав цю колекцію у себе вдома на Філіппінах, де її й виявили.

Джерело, близьке до Меган, повідомило виданню The Sun: «Тепер, можливо, люди нарешті зрозуміють, чому вона не спілкувалася зі своїм батьком від 2018 року».

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Томас Маркл-молодший / © Getty Images

Томас-молодший розповів поліції, що знайшов «сотні, якщо не тисячі» зображень із дитячою сексуальною експлуатацією у чотирьох великих коробках у будинку свого батька.

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Поліція, яка розслідує справу батька герцогині Сассекської, готується вилучити докази. 60-річний Томас-молодший розповів поліції, що виявив жахливі фотографії та відеозаписи, перемішані з іншими сімейними реліквіями у коробках. Він також зв'язався зі слідчими ФБР у США, які теж мають намір розпочати власне розслідування.

«Коли я виявив ці матеріали, я був у жаху, і я не мав іншого вибору, окрім як заявити на свого батька. Я підтримував його, дбав про нього і допомагав йому протягом багатьох років, але тепер цьому настане кінець. Я більше ніколи не розмовлятиму зі своїм батьком, якщо тільки мене не викличуть для надання свідчень проти нього», - заявив син Маркла.

Меган Маркл / © Associated Press

Нагадаємо, Меган Маркл не спілкується з батьком від дня свого весілля, коли він проігнорував урочистість і не приїхав, щоб провести доньку до вівтаря, а натомість влаштував шоу для папараці, за яке отримав гонорар.

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