Брат принцеси Діани показав, яку ялинку встановив у їхньому сімейному маєтку

Брат принцеси Діани – Чарльз Спенсер – опублікував фото ялинки, яка була встановлена у їхньому сімейному маєтку в Елторпі.

Фото Чарльз опублікував на своїй сторінці в Instagram, а у підписі до знімку написав:

"Бажаю всім щасливого Різдва/Щасливих свят!".

Висока зелена ялина прикрашена різнокольоровими іграшками і стоїть у вітальні на тлі великого каміна та величезної кількості картин у золотих рамах. На ялинці світяться білі гірлянди.

Нагадаємо, раніше ми показували, як улюблений замок королеви Єлизавети II прикрасили до Різдва. Цього року члени королівської родини вперше проведуть свята без Її Величності. А піддані почують першу різдвяну промову короля Чарльза ІІІ.

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