Брат принцеси Кейт дав поодинокий коментар про стан її здоров'я

Брат принцеси Уельської Кетрін – Джеймс Міддлтон – несподівано та публічно прокоментував стан її здоров'я.
Джеймс нещодавно випустив книжку, яка називається "Познайомтеся з Еллою" (книжка про його собаку, яка померла). Чоловік з'явився на USA Today, щоб представити книжку і, звичайно, йому поставили питання про стан здоров'я його сестри Кейт Міддлтон, дружини принца Вільяма, яка нещодавно оголосила, що завершила курс превентивної хіміотерапії і тепер налаштована рішуче, щоб не захворіти на рак.
"У неї все гаразд", — сказав Джеймс. "Знаєте, не мені розповідати від її імені, як усе йде. Але вона отримує всю необхідну підтримку та увагу", — сказав він, додавши, що "як і в будь-якому іншому випадку потрібен час, щоб усвідомити це", — цитує слова Міддлтон The Sun.
Щодо книжки Джеймса, то в ній він розповідає про те, як його улюблений пес допоміг йому боротися з депресією, а раніше він зізнався, що подарував собаку Кейт, щоб підтримати її під час лікування.
Нагадаємо, раніше Уельські поділилися дуже зворушливим сімейним відео, в якому розповіли про те, що здоров'я принцеси Кейт покращало.
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