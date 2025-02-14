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Брат принцеси Кейт поділився милим фото сина на честь Дня Валентина

Брат принцеси Кейт поділився милим фото сина на честь Дня Валентина

Джеймс Міддлтон з дружиною Алізі та сином Ініко / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

Брат принцеси Уельської поділився милим фото у блогу на честь Дня Валентина.

Джеймс Міддлтон опублікував кадри свого маленького сина Ініго та одного із собак родини. На першому знімку малюк Ініго зовсім крихітний, він тримає собаку за лапу своїми маленькими ручками. А на другому знімку вже обіймає його.

Син Джеймса Міддлтона — Ініго / © Instagram Джеймса Міддлтона
Син Джеймса Міддлтона — Ініго / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

"Як це почалося... День святого Валентина 2024

Як це відбувається... День святого Валентина 2025

Чисте кохання ❤️", — підписав фото Джеймс.

Син Джеймса Міддлтона — Ініго / © Instagram Джеймса Міддлтона
Син Джеймса Міддлтона — Ініго / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

Нагадаємо, його сестра принцеса Кейт та її чоловік принц Вільям також вперше цього року поділилися фото до Дня всіх закоханих у своїх акаунтах у соцмережах.

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