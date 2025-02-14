Брат принцеси Кейт поділився милим фото сина на честь Дня Валентина

Брат принцеси Уельської поділився милим фото у блогу на честь Дня Валентина.
Джеймс Міддлтон опублікував кадри свого маленького сина Ініго та одного із собак родини. На першому знімку малюк Ініго зовсім крихітний, він тримає собаку за лапу своїми маленькими ручками. А на другому знімку вже обіймає його.
"Як це почалося... День святого Валентина 2024
Як це відбувається... День святого Валентина 2025
Чисте кохання ❤️", — підписав фото Джеймс.
Нагадаємо, його сестра принцеса Кейт та її чоловік принц Вільям також вперше цього року поділилися фото до Дня всіх закоханих у своїх акаунтах у соцмережах.
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