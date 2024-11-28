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Брат принцеси Кейт публічно підтримав королеву Каміллу: що він зробив

Брат принцеси Кейт публічно підтримав королеву Каміллу: що він зробив

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Брат принцеси Уельської віддав зворушливу данину поваги королеві Каміллі, яка нещодавно втратила свого улюбленого вихованця – джек-рассел-тер'єра на прізвисько Бет.

Джеймс Міддлтон висловив свою підтримку королеві Каміллі після смерті її собаки. Чоловіків написав у своєму Instagram, що він засмутився, почувши цю сумну новину.

Джеймс Міддлтон / © Getty Images
Джеймс Міддлтон / Фото: Getty Images

"Я думаю, причина, через яку втрата собаки часто відчувається важче, ніж втрата родича чи друга, полягає в тому, що їхня любов до нас нескладна. Просте прохання в житті — любити їх у відповідь. Я написав статтю в сьогоднішньому номері Times про те, як я впорався з втратою Елли після того, як був засмучений звісткою про смерть улюбленця королеви джек-рассел-тер'єра. Я знаю, що це знайде відгук у багатьох із вас, тому цього дощового осіннього дня влаштуйтеся зручніше і почитайте", — написав Джеймс.

Джеймс Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона
Джеймс Міддлтон / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

Нагадаємо, нещодавно королева Камілла поділилася новиною в соцмережах про те, що її вихованця Бет довелося приспати після того, як вона страждала від невиліковної пухлини.

А нещодавно король Чарльз під час відвідин Королівського вар'єте повідомив, що вони з королевою Каміллою планують поповнення у сім'ї.

Королева Камілла зі своїми собаками / © Getty Images
Королева Камілла зі своїми собаками / Фото: Getty Images

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