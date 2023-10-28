Брат принцеси Кейт розсекретив стать свого первістка і показав фото малюка

Через день після того, як пару сфотографували папараці під час прогулянки з дитиною в Лондоні, Джеймс опублікував у своєму Instagram фото з малюком та підтвердив, що це хлопчик. А також розсекретив ім'я новонародженого сина.

"Він є в нашому житті лише кілька тижнів, але вони були найособливішими в моєму житті, коли я познайомився з нашим прекрасним малюком.

Хоч би як я думав, що був готовий… Я не був готовий до емоцій, що переповнююють мене від першої зустрічі з Ініго і до кохання до моєї дорогої Алізе, коли нас стало троє.

(гортайте фото праворуч)

Ми влаштувалися в нашому новому житті як батьки, і я розповів йому все про Еллу і про те, що якби не вона, його сьогодні тут не було б, і що ми дуже за нею сумуємо. Собаки чудово прийняли свого молодшого брата в зграю (хоча Інке треба знати, що плюшеві ведмедики не тільки для неї…)

Ми хотіли б подякувати чудовій команді лікарні Бейзінгстоку: від самого першого УЗД до виходу з парадних дверей утрьох, ми не могли відчувати більшої підтримки та турботи протягом усього часу, тож дякую Національній службі охорони здоров'я”, — підписав кадри брат принцеси Уельської.

Нагадаємо, Джеймс та Алізе познайомилися 2018 року, одружилися 2021-го, а влітку 2023-го оголосили, що перебувають в очікуванні на первістка. У блогу Джеймс Міддлтон ділився кількома фото своєї вагітної дружини.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / Фото: Getty Images

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