Брат принцеси Кейт зворушливо вшанував пам'ять королеви Єлизавети II

Брат принцеси Уельської – Джеймс Міддлтон – не був присутній на прощанні з королевою Єлизаветою II, але вшанував пам'ять монархині особливим чином.

Минулого літа його золотистий ретрівер Мейбл народила цуценят і Джеймс Міддлтон вирішив дати одному з цуценят ім'я, яке точно мало б потішити королеву Єлизавету II. Про це він нещодавно розповів в ексклюзивному інтерв'ю для журналу Hello!

"У світлі нещодавніх подій я хотів, щоб ім'я було зворушливою даниною поваги покійній королеві". Цуценя назвали Берті, а саме так батько королеви король Георг VI був відомий серед своєї родини та близьких друзів.

Цуценя брат принцеси Уельської, Кетрін передав благодійному Національному центру біля Лімінгтон-Спа, сподіваючись зробити його компаньйоном людині з втратою зору.

"Це було неймовірно, що королева присвятила своє життя служінню, і багато в чому пес Берті також присвятить своє життя служінню".

Благодійна організація цей жест оцінила, заявивши:

"Ми вдячні за можливість працювати із заводчиками, такими як Джеймс, які цінують високі стандарти і ставлять щастя та благополуччя своїх собак як головний пріоритет".

Також Джеймс опублікував у своєму Instagram фото королеви в оточенні її улюблених собак і підписав кадр: "Королева Єлизавета II, втілення стійкої грації, рішучості та впевненості. Наша постійна у світі змін. Дякую за довічну службу та лідерство".

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