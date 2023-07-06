Брат принцеси Уельської поділився радісною новиною, показавши фото вагітної дружини

Молодший брат принцеси Уельської – Джеймс Міддлтон – оголосив, що вони з дружиною Алізе чекають на первістка.

У середу у своєму блогу в Instagram Джеймс поділився двома фотографіями Алізе, яка постала в кадрі з животом, що помітно округлився.

"Ми не могли бути більш схвильовані... ну, Мейбл можливо ❤️", — написав під знімками Джеймс. "Це був дуже важкий початок року після втрати моєї улюбленої Елли, проте ми закінчимо рік найдорожчим маленьким додатком у нашій родині, що росте", – написав 36-річний чоловік.

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Джеймс і Алізе одружилися 2021 року, а через два роки в їхній сім'ї з'явиться первісток. Дитина стане сьомим онуком для Керол та Майкла Міддлтонів – батьків Джеймса та новим двоюрідним братом або двоюрідною сестрою трьох дітей принцеси Кейт та принца Вільяма – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, а також трьох дітей Піппи Міддлтон - Артура, Грейс і Роуз.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

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