Брат принцеси Уельської поділився трагічною новиною

Два дні тому померла його улюблена собака Елла, яка прожила довгі 15 років і померла від нетривалої хвороби.

"З великим сумом повідомляю, що моя дорога Елла померла. 15 років Елла була поруч зі мною, від найтемніших днів до найщасливіших. Я дуже за нею сумуватиму. У Елли була нетривала хвороба, вона померла у мене на руках удома і тепер похована в саду поруч із Тіллі. Я зробив це фото лише за кілька годин до її смерті. Я просто тримаю себе в руках, щоб написати це, і незважаючи на те, що я знав, що настане цей день, від цього не легше. На добраніч, моя дорога Елло, Алізе та собаки добре про мене подбають", — написав Джеймс і опублікував останні фото собаки.

На першому фото Елла сидить у траві і дивиться просто в камеру, а на другому – Джеймс ніжно тримає її на руках.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, Елла була першою собакою Джеймса, яка з'явилася у нього у 20 років. Вона допомагала йому відвідувати психотерапевта, коли Міддлтон мав проблеми з ментальним здоров'ям.

"Мені поставили цей діагноз, і Елла приходила на всі мої сеанси терапії, на які я від самого початку не хотів йти", — сказав він одного разу. "Але поруч із нею я дійсно став впевненіше розуміти, що у мене психічне захворювання. Я б навіть сказав, що завдячую Еллі життям, а вона цього не знає", — додав Джеймс, згадує його слова People.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

Коли 2020 року Джеймс Міддлтон заснував свою компанію з виробництва натуральних кормів для домашніх тварин, він назвав її Ella & Co. на честь улюбленого вихованця.

Також саме Джеймс подарував цуценят своїй сестрі Кейт та її чоловікові Вільяму. І першого цуценя Лупо, і другого – Орлу.

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