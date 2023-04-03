Брат принцеси Уельської показав, як із собакою на руках катався на лижах

Молодший брат Кейт Міддлтон — Джеймс — вирушив на відпочинок у гори разом зі своєю дружиною Алізе Тевене. Пара прихопила з собою і одну зі своїх собак.

У своєму Instagram Джеймс поділився гарним роликом і показав, як вони проводять відпустку разом. Їхній собака – золотистий ретрівер Мейбл, здається, теж чудово провів час.

"Мейбл у горах", підписав ролик чоловік, а на відео видно, як брат принцеси Уельської з любов'ю тримає свого ретрівера на руках, спускаючись на лижах крутим схилом. У Instagram він також опублікував кілька порад для тих, хто так само, як він хоче взяти з собою собаку в гори.

"Раніше мене просили дати поради з приводу подорожі з собакою в гори. Ось мої поради:

Завжди уважно вивчайте правила щодо собак на вибраному вами гірськолижному курорті. Європейські гірськолижні курорти напрочуд доброзичливі до собак, але завжди є винятки з правил.

Біг із гори може бути вимогливим до суглобів вашого собаки. Почніть повільно, переконайтеся, що сніг не надто глибокий, і будьте готові нести свого собаку, щоб дати йому перепочинок! Я завжди беру з собою ласощі та воду.

Завжди беріть із собою аптечку та великий тюбик вазеліну. При втиранні в лапи вазелін створює бар'єр, що перешкоджає прилипання снігу та обпалювання подушечок лап вашого собаки.

Уникайте людних місць і стежте за тим, щоб ваш собака був під контролем, при необхідності на повідку, і завжди стежте за безпекою та добробутом вашого собаки!".

Читайте також: