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Брат принцеси Уельської показав, як із собакою на руках катався на лижах

Брат принцеси Уельської показав, як із собакою на руках катався на лижах

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
268
Час на прочитання
2 хв
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Брат принцеси Уельської показав, як із собакою на руках катався на лижах

Джеймс Міддлтон / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

Молодший брат Кейт Міддлтон — Джеймс — вирушив на відпочинок у гори разом зі своєю дружиною Алізе Тевене. Пара прихопила з собою і одну зі своїх собак.

У своєму Instagram Джеймс поділився гарним роликом і показав, як вони проводять відпустку разом. Їхній собака – золотистий ретрівер Мейбл, здається, теж чудово провів час.

"Мейбл у горах", підписав ролик чоловік, а на відео видно, як брат принцеси Уельської з любов'ю тримає свого ретрівера на руках, спускаючись на лижах крутим схилом. У Instagram він також опублікував кілька порад для тих, хто так само, як він хоче взяти з собою собаку в гори.

"Раніше мене просили дати поради з приводу подорожі з собакою в гори. Ось мої поради:

Завжди уважно вивчайте правила щодо собак на вибраному вами гірськолижному курорті. Європейські гірськолижні курорти напрочуд доброзичливі до собак, але завжди є винятки з правил.

Біг із гори може бути вимогливим до суглобів вашого собаки. Почніть повільно, переконайтеся, що сніг не надто глибокий, і будьте готові нести свого собаку, щоб дати йому перепочинок! Я завжди беру з собою ласощі та воду.

Завжди беріть із собою аптечку та великий тюбик вазеліну. При втиранні в лапи вазелін створює бар'єр, що перешкоджає прилипання снігу та обпалювання подушечок лап вашого собаки.

Уникайте людних місць і стежте за тим, щоб ваш собака був під контролем, при необхідності на повідку, і завжди стежте за безпекою та добробутом вашого собаки!".

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Дата публікації
Перегляди
268
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