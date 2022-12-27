Брат принцеси Уельської показав зворушливе сімейне фото із дружиною

Не лише члени королівських сімей показували напередодні Різдва свої листівки. Брат принцеси Уельської – Джеймс Міддлтон та його дружина Алізе Тевене теж опублікували світлину.

На знімку, опублікованому Джеймсом в Instagram, вони з дружиною стоять десь у горах серед своїх собак. На Алізе обтислі штани, і куртка, а також черевики на шнурівці, Джеймс одягнений в кофту, джинси і теж взутий в черевики. Пара обіймається і усміхається, дивлячись в камеру.

Підпис до фото свідчить: "Щасливого Різдва від усіх нас".

Нагадаємо, Кейт та Вільям Уельські також представили свою різдвяну листівку напередодні Різдва. Знімок Уельських був зроблений у теплу пору року, ймовірно, під час літніх чи осінніх канікул, які сім'я провела у Норфолку.

Різдвяна листівка Уельських / Фото: Getty Images

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