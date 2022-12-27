Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Брат принцеси Уельської показав зворушливе сімейне фото із дружиною

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1171
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Брат принцеси Уельської показав зворушливе сімейне фото із дружиною

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

Не лише члени королівських сімей показували напередодні Різдва свої листівки. Брат принцеси Уельської – Джеймс Міддлтон та його дружина Алізе Тевене теж опублікували світлину.

На знімку, опублікованому Джеймсом в Instagram, вони з дружиною стоять десь у горах серед своїх собак. На Алізе обтислі штани, і куртка, а також черевики на шнурівці, Джеймс одягнений в кофту, джинси і теж взутий в черевики. Пара обіймається і усміхається, дивлячись в камеру.

Підпис до фото свідчить: "Щасливого Різдва від усіх нас".

Нагадаємо, Кейт та Вільям Уельські також представили свою різдвяну листівку напередодні Різдва. Знімок Уельських був зроблений у теплу пору року, ймовірно, під час літніх чи осінніх канікул, які сім'я провела у Норфолку.

Різдвяна листівка Уельських / © Getty Images
Різдвяна листівка Уельських / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1171
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація