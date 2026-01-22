Брат принцеси Діани опублікував фото їхньої молодої матері, якій цього січня могло б виповнитися 90 років

Френсіс Шанд Кідд / © Instagram Чарльза Спенсера

Він опублікував її архівну чорно-білу фотографію та написав:

«Сьогодні виповнюється 90 років від дня народження моєї матері. Вона померла надто молодою, 2004 року, у віці 68 років.

Я вимовив надгробну промову на її похороні, згадуючи всю радість, яку вона приносила і дарувала, а також розмірковуючи про жахливе випробування, яке їй довелося пережити, поховавши двох своїх дітей.

В останні роки вона знайшла велику втіху, прийнявши католицизм. Поки її здоров’я не погіршилося, вона допомагала брати дуже хворих дітей на паломництво до Лурду.

Мені дуже подобається ця фотографія, зроблена моїм батьком, коли вона була молодою, щасливою та чарівною, але водночас стриманою.

Пологи моєї матері пройшли вдома, у Парк-Гаусі, у маєтку Сандрінгем, де ми теж виросли. За збігом, того ж дня, коли вона народилася — 20 січня 1936 — в милі від неї, в Сандрінгемському будинку, помер король Георг V», — написав Чарльз.

Багато шанувальників зазначили, як сильно принцеса Діана була схожа на свою матір особливо на цій фотографії.

Френсіс Шанд Кідд в молодості / © Getty Images

