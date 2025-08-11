ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Брат принцеси Діани показав архівне фото їхнього батька Джона Спенсера: який він мав вигляд у молодості

Молодший брат принцеси Діани — граф Чарльз Спенсер — опублікував чергове сімейне фото та показав, який вигляд мав їхній батько — граф Джон Спенсер у молодості.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джон Спенсер

Джон Спенсер / © Associated Press

Граф Чарльз Спенсер опублікував фото зі свого сімейного архіву, а якщо точніше, то з архіву його батька Джона, графа Спенсера. Кадр був зроблений у 40-х роках, коли Джону Спенсер було приблизно двадцять років.

«Фотографія 1940 року — у дворі будинку @althorphouse — мого батька (крайній праворуч) та кількох його однокурсників по @eton.college. Вони приїхали до Елторпа, щоб допомогти військовим — наприклад, лісовому господарству в Гарлстоун-Фірсі, деревина якого використовувалася збройними силами.

Фото графа Чарльза Спенсера (Джон Спенсер крайній праворуч) / © Instagram Чарльза Спенсера

Фото графа Чарльза Спенсера (Джон Спенсер крайній праворуч) / © Instagram Чарльза Спенсера

Ця фотографія дуже нагадує бойбенд», — підписав кадр Чарльз.

Брат принцеси Уельської Діани останнім часом особливо часто ділиться фотографіями своєї сім’ї. Раніше він показував, який вигляд мали його бабуся та дідусь на старих сімейних портретах. Ті знімки були зроблені на початку 20-х років минулого сторіччя.

Джон Спенсер і Френсіс Шанд-Кідд (батьки принцеси Діани) / © Getty Images

Джон Спенсер і Френсіс Шанд-Кідд (батьки принцеси Діани) / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie