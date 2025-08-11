- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 102
- Час на прочитання
- 1 хв
Брат принцеси Діани показав архівне фото їхнього батька Джона Спенсера: який він мав вигляд у молодості
Молодший брат принцеси Діани — граф Чарльз Спенсер — опублікував чергове сімейне фото та показав, який вигляд мав їхній батько — граф Джон Спенсер у молодості.
Граф Чарльз Спенсер опублікував фото зі свого сімейного архіву, а якщо точніше, то з архіву його батька Джона, графа Спенсера. Кадр був зроблений у 40-х роках, коли Джону Спенсер було приблизно двадцять років.
«Фотографія 1940 року — у дворі будинку @althorphouse — мого батька (крайній праворуч) та кількох його однокурсників по @eton.college. Вони приїхали до Елторпа, щоб допомогти військовим — наприклад, лісовому господарству в Гарлстоун-Фірсі, деревина якого використовувалася збройними силами.
Ця фотографія дуже нагадує бойбенд», — підписав кадр Чарльз.
Брат принцеси Уельської Діани останнім часом особливо часто ділиться фотографіями своєї сім’ї. Раніше він показував, який вигляд мали його бабуся та дідусь на старих сімейних портретах. Ті знімки були зроблені на початку 20-х років минулого сторіччя.