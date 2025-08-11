Брат принцеси Діани показав архівне фото їхнього батька Джона Спенсера: який він мав вигляд у молодості

Джон Спенсер / © Associated Press

Граф Чарльз Спенсер опублікував фото зі свого сімейного архіву, а якщо точніше, то з архіву його батька Джона, графа Спенсера. Кадр був зроблений у 40-х роках, коли Джону Спенсер було приблизно двадцять років.

«Фотографія 1940 року — у дворі будинку @althorphouse — мого батька (крайній праворуч) та кількох його однокурсників по @eton.college. Вони приїхали до Елторпа, щоб допомогти військовим — наприклад, лісовому господарству в Гарлстоун-Фірсі, деревина якого використовувалася збройними силами.

Фото графа Чарльза Спенсера (Джон Спенсер крайній праворуч) / © Instagram Чарльза Спенсера

Ця фотографія дуже нагадує бойбенд», — підписав кадр Чарльз.

Брат принцеси Уельської Діани останнім часом особливо часто ділиться фотографіями своєї сім’ї. Раніше він показував, який вигляд мали його бабуся та дідусь на старих сімейних портретах. Ті знімки були зроблені на початку 20-х років минулого сторіччя.