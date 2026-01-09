Брат принцеси Діани показав, як їхній сімейний маєток Елторп замітає снігом

Елторп-гаус / © Getty Images

Британію нині засипає снігом. Граф Чарльз Спенсер, молодший брат покійної принцеси Діани, опублікував відео у своєму Instagram і показав фоловерам, який вигляд має його маєток, де він живе.

«Сьогодні ввечері в Елторпі випав сніг», — підписав кадр Чарльз.

Маєток Елторп-гаус графа Чарльза Спенсера / © Instagram Чарльза Спенсера

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що король Великої Британії Чарльз III закрив замок Балморал у Шотландії для відвідувачів через снігопад.