Брат принцеси Діани показав, як їхній сімейний маєток Елторп замітає снігом
Брат принцеси Діани показав, який вигляд має його маєток Елторп у засніжену погоду.
Британію нині засипає снігом. Граф Чарльз Спенсер, молодший брат покійної принцеси Діани, опублікував відео у своєму Instagram і показав фоловерам, який вигляд має його маєток, де він живе.
«Сьогодні ввечері в Елторпі випав сніг», — підписав кадр Чарльз.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що король Великої Британії Чарльз III закрив замок Балморал у Шотландії для відвідувачів через снігопад.