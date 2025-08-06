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Брат принцеси Діани публічно проігнорував заручини молодшої доньки леді Елізи Спенсер: в чому причина
Граф Чарльз Спенсер мовчить після важливої сімейної заяви, а саме оголошення про заручини його молодшої дочки — леді Елізи Спенсер.
Минулого тижня 33-річна племінниця принцеси Діани оголосила, що виходить заміж за свого коханого Ченнінга Міллерда, з яким перебуває у стосунках уже понад дев’ять років.
Тим часом її батько Чарльз Спенсер, який активно веде свій блог у Instagram, жодного разу не згадав про весілля дочки, хоча від моменту заручин опублікував аж два пости.
У Чарльза, 9-го графа Спенсера, останніми роками були напружені стосунки з дітьми, і мабуть з цієї причини він не привітав дочку, а також раніше не був на весіллях інших дочок — Кітті та Амелії. Проте жоден із членів сім’ї Спенсерів офіційно не підтвердив факт розладу.
Зазначимо, що сестра-близнючка Елізи Амелія була однією з перших, хто привітав щасливу пару, написавши в коментарях: «Найкращі новини на світі». А пізніше сестри поділилися спільними кадрами з Санторіні, де відсвяткували заручини Елізи та Ченнінга.