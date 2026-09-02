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Брат принцеси Діани вшанував її пам'ять зворушливим чином
Граф Чарльз Спенсер поділився фотографією приспущеного прапора над Елтропом, де похована його сестра принцеса Діана, і назвав річницю дня смерті Діани “днем, який він дуже не любить”.
31 серпня 1997 року, 29 років тому, колишня принцеса Уельська загинула в автокатастрофі в Парижі у віці 36 років. Принцесу поховано на крихітному острові в озері Раунд-Овал на території маєтку Елторп у Нортгемптонширі — родовому маєтку Спенсерів, де зараз є маєток брата Діани, графа Спенсера.
«31 серпня. Мій найнеулюбленіший день», - написав Чарльз Спенсер. І опублікував у Instagram фотографію прапора із фамільним гербом Спенсерів, приспущеного над головною будівлею маєтку Елторп-гаус.
Тим часом віддані шанувальники принцеси цього дня біля воріт її колишньої лондонської резиденції Кенсінгтонського палацу залишали квіти та інші знаки уваги на згадку про народну принцесу. Також квіти несли до меморіалу принцеси Діани на території маєтку Елтроп-гаус.
Нагадаємо, раніше Чарльз Спенсер анонсував випуск мемуарів про життя принцеси Діани, які він вирішив випустити, щоб спростувати всю неправду про її життя. Книжка «Лебедина пісня: Діана, моя сестра» має вийти 22 вересня і, за словами видавця, міститиме «багато одкровень, які привернуть значну увагу».