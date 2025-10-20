ТСН у соціальних мережах

Брат принцеси Діани зробив гучну заяву у своєму блогу: що він сказав

9-й граф Спенсер і молодший брат покійної принцеси Діани повідомив, що він досяг важливої віхи і вже шість місяців не вживає алкоголю.

Чарльз Спенсер

Чарльз Спенсер / © Associated Press

61-річний британський аристократ написав, що ніколи не почувався краще і поділився фотографією, де він тримає в руці безалкогольне пиво Guinness.

Потім Чарльз висловив подяку своїй дівчині Кет Джарман за «її тиху та вдумливу підтримку у цьому щасливому перевтіленні».

Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Джарман, з якою Спенсер почав зустрічатися минулого року після розлучення з третьою дружиною, графинею Карен Спенсер, поділилася своїм постом та супроводила його підписом зі своєю підтримкою.

«Неймовірно вражена і пишаюся тобою, @ cspencer1508!», — написала вона. «У тебе така чудова сила волі та стійкість».

Чарльз Спенсер і Кет Джарман / © Instagram Чарльза Спенсера

Чарльз Спенсер і Кет Джарман / © Instagram Чарльза Спенсера

Нагадаємо, Чарльз та Кет познайомилися, коли Джарман шукала руїни давньоримської вілли на території родового маєтку Спенсера — Елторпа — для документального фільму. Зараз вони разом ведуть подкаст The Rabbit Hole Detectives разом з телеведучим Річардом Коулзом, а минулого року спільно опублікували книжку The Rabbit Hole Book.

У червні 2024 року стало відомо, що граф Спенсер розлучається зі своєю третьою дружиною Карен. Тоді Чарльз написав: «Я просто хочу присвятити себе всім своїм дітям та онукам і бажаю Карен щастя в майбутньому».

Чарльз Спенсер і його колишня дружина Карен / © Associated Press

Чарльз Спенсер і його колишня дружина Карен / © Associated Press

