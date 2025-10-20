- Дата публікації
Брат принцеси Діани зробив гучну заяву у своєму блогу: що він сказав
9-й граф Спенсер і молодший брат покійної принцеси Діани повідомив, що він досяг важливої віхи і вже шість місяців не вживає алкоголю.
61-річний британський аристократ написав, що ніколи не почувався краще і поділився фотографією, де він тримає в руці безалкогольне пиво Guinness.
Потім Чарльз висловив подяку своїй дівчині Кет Джарман за «її тиху та вдумливу підтримку у цьому щасливому перевтіленні».
Джарман, з якою Спенсер почав зустрічатися минулого року після розлучення з третьою дружиною, графинею Карен Спенсер, поділилася своїм постом та супроводила його підписом зі своєю підтримкою.
«Неймовірно вражена і пишаюся тобою, @ cspencer1508!», — написала вона. «У тебе така чудова сила волі та стійкість».
Нагадаємо, Чарльз та Кет познайомилися, коли Джарман шукала руїни давньоримської вілли на території родового маєтку Спенсера — Елторпа — для документального фільму. Зараз вони разом ведуть подкаст The Rabbit Hole Detectives разом з телеведучим Річардом Коулзом, а минулого року спільно опублікували книжку The Rabbit Hole Book.
У червні 2024 року стало відомо, що граф Спенсер розлучається зі своєю третьою дружиною Карен. Тоді Чарльз написав: «Я просто хочу присвятити себе всім своїм дітям та онукам і бажаю Карен щастя в майбутньому».