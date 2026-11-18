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Брат принцеси Кейт - Джеймс Міддлтон - поскандалив із сусідом у їхньому селищі
Брат принцеси Уельської — Джеймс Міддлтон — насолоджується спокійним життям у сільській місцевості Беркшира зі своєю дружиною Алізе Тевене та маленьким сином Ініго. Проте їхній розмірений спосіб життя було порушено.
Джеймс та Алізе живуть у своєму фермерському будинку в селі Баклбері, внесеному до списку пам'яток архітектури ІІ ступеня від 2021 року. Він розташований неподалік будинку його батьків, Майкла і Керол Міддлтонів, Баклбері-Менор, де Джеймс і його сестри Кейт і Піппа провели багато щасливих років дитинства.
Однак Джеймс тепер висловив своє занепокоєння щодо планів його сусіда Девіда Олдертона побудувати надсучасний будинок у селі в Беркширі.
«Багато хто з нас у селі вважає, що це просто невідповідна будівля для цього місця. У дозволі на будівництво було відмовлено вже кілька разів, і ми сподіваємося, що Інспекція з планування дотримується тієї ж послідовної позиції, що минулого разу», розповів Джеймс Міддлтон, пише Hello!.
За словами оглядача Daily Mail, Річарда Ідена парафіяльна рада п'ять разів заперечувала проти цих планів, називаючи «надсучасний будинок у кубистичному стилі», що суперечить духу села.
Джеймс, який живе навпроти запланованої будівлі, залучив консультанта з планування Лізу Джексон, щоб оскаржити останню апеляцію пана Олдертона з приводу проєкту, який, на її думку, нагадує низку магазинів і далекий від цього ландшафту.
Нагадаємо, у сестри Джеймса - Піппи Міддлтон - також був конфлікт із сусідами. Піппа та її чоловік Джеймс Меттьюз виграли запеклу суперечку з місцевими жителями з приводу тротуару біля свого будинку у Беркширі.