Джеймс Міддлтон / © Associated Press

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Джеймс та Алізе живуть у своєму фермерському будинку в селі Баклбері, внесеному до списку пам'яток архітектури ІІ ступеня від 2021 року. Він розташований неподалік будинку його батьків, Майкла і Керол Міддлтонів, Баклбері-Менор, де Джеймс і його сестри Кейт і Піппа провели багато щасливих років дитинства.

Однак Джеймс тепер висловив своє занепокоєння щодо планів його сусіда Девіда Олдертона побудувати надсучасний будинок у селі в Беркширі.

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Алізе Тевене і Джеймс Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

«Багато хто з нас у селі вважає, що це просто невідповідна будівля для цього місця. У дозволі на будівництво було відмовлено вже кілька разів, і ми сподіваємося, що Інспекція з планування дотримується тієї ж послідовної позиції, що минулого разу», розповів Джеймс Міддлтон, пише Hello!.

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За словами оглядача Daily Mail, Річарда Ідена парафіяльна рада п'ять разів заперечувала проти цих планів, називаючи «надсучасний будинок у кубистичному стилі», що суперечить духу села.

Джеймс, який живе навпроти запланованої будівлі, залучив консультанта з планування Лізу Джексон, щоб оскаржити останню апеляцію пана Олдертона з приводу проєкту, який, на її думку, нагадує низку магазинів і далекий від цього ландшафту.

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене / © Instagram Джеймса Міддлтона

Нагадаємо, у сестри Джеймса - Піппи Міддлтон - також був конфлікт із сусідами. Піппа та її чоловік Джеймс Меттьюз виграли запеклу суперечку з місцевими жителями з приводу тротуару біля свого будинку у Беркширі.

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