Брат принцеси Кейт поділився серією милих сімейних фото на честь свята
15 квітня молодший брат принцеси Уельської, Джеймс Міддлтон, відзначив свій 39-й день народження і на честь свята поділився новими сімейними знімками в Instagram.
У посту Джеймса були чотири фотографії, на яких він і його дружина Алізе Тевене зазнімковані на вершині гори з деякими зі своїх шести собак.
Алізе була одягнена в коричневий шкіряний жилет, жовтий светр і сині джинси, також вона була в теплих рукавицях і кепці, а у вухах у неї були мініатюрні золоті сережки.
Джеймс одягнув картату світлу сорочку та шорти, а також був у кепці.
«Сьогодні мій день народження, і щороку здається все більшим підйомом⛰️, але досягнення вершини та усвідомлення того, як далеко ти просунувся, ніколи не набридає ❤️. Вступаю в останній рік своїх 30, і я сповнений ентузіазму як ніколи…».
Сина пари Ініго на фото не було зазнімковано, але раніше Джеймс ділився новими фото хлопчика на Великдень.