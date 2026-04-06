ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

Брат принцеси Кейт показав, як підріс його син Ініго, поділившись на свято сімейними кадрами

Брат принцеси Уельської - Джеймс Міддлтон - поділився новими фото та відео своєї родини та маленького сина.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

Джеймс поділився рідкісною фотографією своєї матері, Керол Міддлтон, і сина, Ініго, на Великдень, пояснивши свою тривалу відсутність у мережі.

«Ми повернулися 🤍🐾

Багато хто з вас запитував, чи все у мене гаразд. Я деякий час був відсутній у соціальних мережах. Правда в тому, що в цей Великий піст я вирішив відмовитись від соціальних мереж (і це було чудово).

Іноді ми не до кінця усвідомлюємо, який тиск чинять на нас соціальні мережі, доки не зробимо крок назад. Якби я міг дати одну пораду на 2026 рік, це було б: спробуйте самі; тиждень, місяць або навіть довше.

Загалом… ми повернулися! Алізе, Ініго, собаки і я бажаємо вам усім дуже щасливого Великодня і дякуємо вам за те, що ви цікавилися моїм самопочуттям ❤️», - написав у блогу Джеймс Міддлтон.

На відео Ініго, одягнений у чарівний комбінезон стояв на кам'яній стіні в оточенні собак, а також їхав велосипедом по дорозі поруч зі своєю мамою, яка бігла поряд з ним, тримаючи одну з собак на повідку.

Керол Міддлтон з онуком Ініго / © Instagram Джеймса Міддлтона

У заключному знімку Джеймс розмістив фотографію своєї матері, Керол, яка читає онуку казку про Бенджаміна Банні.

Дата публікації
Кількість переглядів
191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie