Брат принцеси Кейт показав, як підріс його син Ініго, поділившись на свято сімейними кадрами

Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

Джеймс поділився рідкісною фотографією своєї матері, Керол Міддлтон, і сина, Ініго, на Великдень, пояснивши свою тривалу відсутність у мережі.

«Ми повернулися 🤍🐾

Багато хто з вас запитував, чи все у мене гаразд. Я деякий час був відсутній у соціальних мережах. Правда в тому, що в цей Великий піст я вирішив відмовитись від соціальних мереж (і це було чудово).

Алізе з сином Ініго і собакою / © Instagram Джеймса Міддлтона

Іноді ми не до кінця усвідомлюємо, який тиск чинять на нас соціальні мережі, доки не зробимо крок назад. Якби я міг дати одну пораду на 2026 рік, це було б: спробуйте самі; тиждень, місяць або навіть довше.

Загалом… ми повернулися! Алізе, Ініго, собаки і я бажаємо вам усім дуже щасливого Великодня і дякуємо вам за те, що ви цікавилися моїм самопочуттям ❤️», - написав у блогу Джеймс Міддлтон.

На відео Ініго, одягнений у чарівний комбінезон стояв на кам'яній стіні в оточенні собак, а також їхав велосипедом по дорозі поруч зі своєю мамою, яка бігла поряд з ним, тримаючи одну з собак на повідку.

Керол Міддлтон з онуком Ініго / © Instagram Джеймса Міддлтона

У заключному знімку Джеймс розмістив фотографію своєї матері, Керол, яка читає онуку казку про Бенджаміна Банні.