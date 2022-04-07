Брехня, образи політиків та чеченські геї: головні скандали у житті Марії Захарової

Офіційна представниця МЗС Росії – дуже дивна особистість, яка любить одіозні заяви та відверто бреше на публіку.

Попри те, що Марія Захарова обіймає таку високу посаду і є, по суті, обличчям Росії, вона постійно потрапляє у скандали, пов'язані з брехнею, хамством, недоречними висловлюваннями у бік інших країн, політиків і, кажуть, навіть пияцтвом. Ми зібрали найгучніші скандали, пов'язані з цією особистістю, яка не лише любить критикувати українське керівництво, а й підтримує війну.

1. "Основний інстинкт" по-сербськи

2020 року Захарова написала, на її думку, жартівливий пост у Facebook, в якому прикріпила два фото: президентів Сербії Олександра Вучича та Дональда Трампа, а також провокаційний кадр із фільму "Основний інстинкт" із Шерон Стоун, де героїня сидить на допиті без спідньої білизни.

До фото представниця МЗС Росії написала кілька рядків: "Якщо Вас покликали до БД (Білий дім — прим. ред.), а стілець поставили так, ніби ви на допиті, сідайте як на фото № 2. Ким би ви не були. Просто повірте".

Жарт не вдався, і назрів міжнародний скандал. Вучич був ображений такою поведінкою Захарової та назвав її "примітивною". Сама винуватця цієї історії змушена була перепрошувати за свої слова, але судячи з її безглуздого виправдання, жодного уроку вона з ситуації не винесла.

"Прошу вибачення, але мій пост був неправильно тлумачений! Єдине, що в ньому містилося — неприйняття зарозумілого ставлення з боку "виняткових", — написала Захарова.

2. Небагаті туристи не потрібні Росії

Коли почалася пандемія коронавірусу, багато країн стали запроваджувати обмеження на перельоти та закривати кордони, тому безліч росіян, які поїхали у відпустку, залишилися просто бранцями аеропортів і не мали змоги повернутися додому. Багато цивілізованих країн у цій ситуації намагалися допомогти співвітчизникам і організовували перельоти, але Росія до таких не належала. МЗС просто ігнорувало все, що відбувалося.

В інтерв'ю на ютюб-каналі письменника та журналіста Михайла Зигаря Марія Захарова поділилася своєю думкою про сучасний туризм, який став надто доступним і набув масового характеру.

"Раніше авіаперевезення були доступні якщо не елітам, то певному класу людей: бізнес, відрядження, службовці та туристи, які мали на це можливості. Небагаті люди не могли собі дозволити перельоти. Люди, які не мають грошей — вони подорожують, як доведеться. Вони подорожують автостопом, відповідним чином одягнені, вони готові спати, їсти, чекати на підлозі, а тепер все перемішалося. Закордонна поїздка - це найсерйозніший, найвідповідальніший і дуже ризикований захід. Щоб все минуло вдало, має скластися величезна кількість факторів, а для того, щоб підстрахувати себе, потрібно мати чималу суму грошей або непогані зв'язки. На сьогодні ми зіткнулися з ситуацією, коли люди їхали не на останнє, люди їхали в борг, з урахуванням боргів, і їхали не для того, щоб заробити, а просто тому, що це для них стало нормою життя. І відмовлятися від цієї норми життя вони вважали абсолютно неправильним", — сказала вона, маючи на увазі, що якщо ви люди із середнім доходом, то нічого у відпустки за кордон їздити — сидіть вдома.

3. Дебати з Навальним та меми про пияцтво

Буквально одразу після історії з туристами Захарова вляпалася в новий скандал, оскільки на відверте марення, яке вона несла в тому інтерв'ю, відреагував Олексій Навальний – опозиціонер, розслідувач корупції в Росії та критик Кремля. Він назвав Захарову "жахливою жінкою, яка з'явилася невідомо звідки" та звинуватив її в тому, що вона підтримує кастову систему суспільства.

Після цього Захарова вирішила написати пост, у якому викликала опозиціонера на дебати, але висловила сумнів у тому, що Навальний наважиться прийняти цю пропозицію. А Олексій узяв та й погодився.

"У звичайній ситуації, я б вас проігнорував — ви просто інформаційна обслуга. Проте ваші заяви в інтерв'ю Зигарю були настільки огидними, що я із задоволенням поговорю з вами про це особисто", — написав Навальний.

Після цього було вирішено, що дебати відбудуться 1 травня о 17:00 на каналі "Навальний LIVE". Модерувати захід мав журналіст Олексій Пивоваров. Однак тільки так нічого і не відбулося. Захарова почала говорити, що її все не влаштовує: модератор, час, тема тощо. Навальний був готовий на будь-який формат, але Захарова просто "злилася". Певна річ, що вона отримала догану від Лаврова і долучитися до дискусії з опозиціонером їй заборонили. Ця історія породила у Росії багато мемів, а саму Захарову вкотре зробили посміховиськом. До того, через цю ситуацію багато росіян почали підозрювати, що під час виклику Навального на дебати Марія була п'яна.

4. Терористи у Білому домі

Захарова систематично доводить свою некомпетентність та відверту дурнуватість. Гучний скандал трапився з нею 2017 року, коли вчергове представниця МЗС в ефірі телеканалу "Росія 1" на повному серйозі розповідала у програмі Скабеєвої "60 хвилин" про те, що Усама бен Ладен був у Білому домі та тиснув руку Гіларі Клінтон. Ця інформація, звичайно ж, цілковитий фейк, і Клінтон ніколи не зустрічалася з терористом, а те, про що розповідала Марія, — просто картинка з Інтернету, зроблена у фотошопі. Тобто одна з головних осіб країни, не перевіряючи інформації, мовить відверту брехню на головному каналі країни.

Насправді ж на цьому фото Клінтон зображена поруч із індійським співаком Шубхашішем Мухерджі. Цей фотофейк доступний у Мережі ще від 2007 року на сайті freakingnews.com, який проводить змагання: хто ліпше зробить фотофейк за допомогою фотошопу.

5. Геї та Чечня

2017 року фінський журналіст Еркка Мікконен вирішив поставити Марії Захаровій запитання про права людини в Чечні і чи утискуються там представники ЛГБТ+ спільноти, але її реакція була відверто хамською та неадекватною. Захарова грубо сказала, що "не є спікером на цю тему", а також на камеру звернулася до голови Чечні Рамзана Кадирова і попросила організувати журналісту поїздку до республіки, щоб він з'ясував, є там геї чи ні, особисто. Хоча насправді її відповідь просто була загрозою для журналіста.

Насправді ж відомо, що геї республіки переслідуються і жорстоко караються — їх катують, морять голодом, вбивають. Були випадки, коли чеченські силовики розголошували родичам сексуальну орієнтацію упійманого, а потім заявляли, що тільки його смерть зможе врятувати честь їхньої родини. Багатьох чоловіків силовики забивали до пів смерті, до будинків "підозрюваних" приходять з облавами. Саме тому журналіст поставив Захаровій те запитання, але чиновниця особисто настільки побоялася коментувати цю тему, що єдиний вихід – напад та погрози.

6. Ролик на підтримку "Олімпіади"

2020 року Росія брала участь в "Олімпійських іграх" у Токіо у нейтральному статусі. Захарова як представниця МЗС Росії вирішила підтримати спортсменів, але у звичній дивній та суперечливій для себе манері. Вона записала пропагандистський ролик, у якому показала, як б'є манекен із написом "преса".

Посилання у відео ніхто не зрозумів, адже левова частина обов'язків Марії полягає саме в роботі з пресою, а замість того, щоб йти на контакт із журналістами, вона показує, як їх б'є. Ймовірно, у такій манері Захарова вирішила показати, як має намір працювати та агресивно вести діалог, а журналісти для неї – вороги. Що ж, насправді так вона вкотре довела свою неврівноваженість та марнославство.

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