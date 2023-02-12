"Брехушка" Меган: герцогиня Сасекська несправедливо обмовила принцесу Уельську

У фільмі Netflix "Гаррі та Меган" герцогиня Сассекська розповіла про те, якою непривітною була Кейт Міддлтон під час їхньої першої зустрічі вдома у Сассекських, коли вони жили в Кенсінгтонському палаці.
Розповідаючи про ту першу зустріч Меган говорила, що для неї було дивно, що королівська пара (Вільям і Кейт) дотримується всієї формальності не тільки на публіці, а й за зачиненими дверима. Меган того вечора зустрічаючи гостей кинулась обіймати Кейт, а та нібито не відповіла їй взаємністю. Після чого Меган зробила висновок, що Уельські дотримуються такої лінії поведінки, як на публіці, так і вдома.
Незабаром після цього подруга принцеси Уельської спростувала слова Меган Маркл, заявивши, що Кейт любить обійматися. "Вона тепла та доброзичлива і вітає всіх міцними обіймами та поцілунками. Для неї природно бути такою", — сказала тоді вона.
А цього тижня публіка мала змогу переконатись у цих словах. Під час візиту до Національного морського музею Корнуолла принцеса Уельська зустріла у натовпі свого колишнього вчителя Джима Ембері. Вона не тільки кинулася до нього в обійми, а і мило поговорила, згадавши його уроки.
Також принцеса Уельська зустрічалася цього тижня з капітаном Прітою Чанді, яка повернулася з експедиції через Антарктиду. І їхні теплі обійми також були зазнімковані на камеру.
Ймовірно, Меган просто трохи забрехала, розповідаючи про Кетрін або Кетрін просто не з усіма поводиться таким чином. Можливо їй просто не хотілося обійматися з герцогинею Сассекською, а Меган подумала, що принцеса так поводиться з усіма навколо.
Читайте також: