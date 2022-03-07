Бренд Balenciaga присвятив показ у Парижі українцям

На паризькому тижні моди відбувся показ бренду Balenciaga, який креативний директор Демна Гвасалія присвятив Україні.

Перед початком шоу, на стільцях на гостей чекали футболки у кольорах українського прапора, а також лист від дизайнера, де він згадав і свою країну Грузію.

"Війна в Україні викликала біль старої травми, яку я ношу в собі від 1993 року, коли те саме сталося в моїй рідній країні, і я назавжди став біженцем. Назавжди, бо це залишається в тобі. Страх, розпач, усвідомлення того, що тебе ніде не чекають, але я також зрозумів, що насправді має значення в житті, найважливіші речі, як саме життя, людське кохання та співчуття… Ось чому робота над шоу цього тижня була для мене надзвичайно складною.

Тому що в цей час мода втрачає свою актуальність і фактичне право на існування. Тиждень моди має вигляд, як абсурд. Я на мить подумав про відміну шоу, над яким я і моя команда вперто працювали і всі з нетерпінням чекали. Але потім я зрозумів, що скасування цього шоу означало б поступитися програти злу, яке вже майже 30 років робить мені так боляче. Я вирішив, що більше не можу жертвувати частинами себе в цій безглуздій, безсердечній війні его. Це шоу не потребує пояснень. Це відданість безстрашності, опору та перемоги любові та світу. xx Демна", — було написано в листі.

Саме шоу пройшло під куполом із оглядом 360°. На подіум в образах у кольорах українського прапора вийшло дві моделі. Також раніше бренд Balenciaga підтримав українських біженців фінансово і підтримку висловив і Демна.

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