Бренд Dolce & Gabbana випустив колекцію великодніх яєць, схожих на російські матрьошки у кокошниках

Бренд Dolce & Gabbana випустив колекцію великодніх яєць, схожих на російські матрьошки у кокошниках

Російські фоловери дякують Італійському Дому моди за підтримку.

Італійський бренд Dolce & Gabbana випустив ексклюзивну колекція великодніх шоколадних яєць, прикрашених культовою майолікою і квітковим принтом. Її Модний дім показав на своїй офіційній сторінці в Instagram.

"У межах святкування сторіччя історичного праліне нові писанки #BaciPerugina прикрашені культовими #DGMaiolica та квітковими мотивами. Переосмислення сутності італійської краси у неповторній гармонії відчуттів.

#DGBaci: смакові відчуття чистої та радісної любові до проголошення любові без кордонів", - йдеться у дописі.

Користувачі Мережі помітили, що ці великодні яйця дуже нагадують російські матрьошки у кокошниках.

"Матрьошка у кокошнику", "Бачу російський кокошник", "@dolcegabbana це справді схоже на російську матрьошку з російським кокошником (національним російським головним убором)?" - пишуть користувачі.

"Це ж матрьошки у кокошнику!", "Вау! Російський стиль", "Російський стиль! Дякую за підтримку", - тішаться російські фоловери.

Цікаво, що цим бренд хотів сказати? Це провальний маркетинговий хід, неуважність чи вони підтримують Росію, яка вторглася в Україну і вже понад місяць веде жорстоку війну проти українського народу.

Нагадаємо, бренд Louis Vuitton звинуватили у підтримці війни в Україні. Французький модний дім випустив колекцію ювелірних прикрас, яка викликала у публіки дуже негативну реакцію. Справа в тому, що прикраси були виконані у вигляді букв "Z" і "V", які стали символами російської агресії в Україні. Саме ці літери ворог малює на своїй військовій техніці, яка руйнує українські міста.

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